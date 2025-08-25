“Çin’e Gitti” Dediler, 7 Yıl Sonra Bulundu

YARGITAY’IN VERDİĞİ KARAR

Yargıtay, 2015 yılında kaybolduktan 7 yıl sonra Niğde’de, akrabaları tarafından öldürülüp bir ahırın bahçesine gizlendiği ortaya çıkan Emrah Dinçer cinayetinin karara bağlanmasını sağladı. Dinçer’in ailesi, “Çin’e gitmiş gibi mesajlar atıp para istemişler” ifadesiyle durumu sıkıntılı bir biçimde aktardı. Sivas’ın Gemerek ilçesinden olan Emrah Dinçer, 2015 yılında eniştesi İsmet Özbudak’ın yanına gitmiş, sonrasında kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Dinçer’in ailesi, her defasında İsmet Özbudak’tan “Dinçer, Çin’e çalışmaya gitti” yanıtını aldı. Baba Remzi Dinçer, oğlunun telefonundan sürekli para isteyen mesajlar aldı. Şüphelenerek savcılığa başvuran baba, Özbudak ailesinin “Çin’de” ifadesi vermesi üzerine dosyanın 5 yıl içinde üç kez takipsizlikle sonuçlanmasına yol açtı. Soruşturmanın yeniden açılmasıyla, Emrah’ın telefonunun o dönemde Çin’den değil, Niğde’den sinyal verdiği tespit edildi. Bu gelişmeyle birlikte Özbudak ailesi gözaltına alındı.

DELİLLER VE SONUÇ

Soruşturmada bir tanık, Dinçer’in Özbudak ailesi tarafından öldürüldüğünü ifade etti. Ardından yapılan kazıda, Özbudaklara ait ahırın bahçesinde beton dökülmüş zeminin altında insan kemikleri ve kıyafet parçaları bulundu. İsmet Özbudak, söz konusu olayla ilgili olarak, “Aramızda arbede çıktı, silah ateş aldı. Ambulansı çağırmadım. Amcam çukur kazdı, cesedi oraya taşıdı. Emrah’ın telefonunu borçlarımı ödemek için kullandım” şeklinde konuştu. Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığı “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. İstinaf başvurusu reddedilen karar dosyası ise Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar İsmet Özbudak ve Oğuzhan Özbudak’ın cezalarını onadı. Ancak amca Ali Özbudak’a ilişkin soruşturmada verdiği ikrarın dikkate alınmadığı belirtilerek, cezada indirim yapılması gerektiği görüşüyle karar bozuldu.