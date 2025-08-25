“Çin’e Gitti” Dediler, Cesedi Bulundu

YARGITAY’IN KARARI

Yargıtay, 2015 yılında kaybolan Emrah Dinçer cinayetiyle ilgili nihai kararını verdi. Dinçer’in Niğde’de akrabaları tarafından öldürülüp bir ahırın bahçesine gömüldüğü, 7 yıl sonra yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Dinçer’in ailesi, “Çin’e gitmiş gibi mesajlar atıp para istemişler” şeklinde açıklamalarda bulundu. Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Dinçer, 2015’te eniştesi İsmet Özbudak’ın yanına gitmiş ve ardından kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Aile, sürekli olarak Özbudak’tan “Dinçer, Çin’e çalışmaya gitti” yanıtını aldı. Baba Remzi Dinçer’e, oğlunun telefonundan para talep eden sürekli mesajlar gönderildi.

SORUŞTURMANIN GÜNÜMÜZDE GÜNCELLEŞMESİ

Olaydan şüphelenen baba, durumu savcılığa bildirdi fakat Özbudak ailesi, “Çin’de” cevabını verince dosya 5 yıl içinde üç kez takipsizlikle sonuçlandı. Soruşturma yeniden açıldığında, Emrah’ın telefonunun o dönemde Niğde’den sinyal verdiği belirlendi. Bu gelişmenin üzerine Özbudak ailesi gözaltına alındı. Soruşturmada bir tanık, Dinçer’in Özbudak ailesi tarafından öldürüldüğünü ifade etti. Yapılan kazılarda, Özbudak ailesine ait ahırın bahçesinde beton zeminin altında insan kemikleri ve kıyafet parçaları bulunması dikkat çekti.

SUÇLAMALAR VE MAHKEME SÜRECİ

İsmet Özbudak, “Aramızda arbede çıktı, silah ateş aldı. Ambulansı çağırmadım. Amcam çukur kazdı, cesedi oraya taşıdı. Emrah’ın telefonunu borçlarımı ödemek için kullandım” şeklinde ifade verdi. Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığı da “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. İstinaf başvurusu reddedilen karar dosyası Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar İsmet Özbudak ve Oğuzhan Özbudak’a verilen cezaları onadı. Ancak, amca Ali Özbudak yönünden, verdiği ikrarın dikkate alınmadığını belirterek cezada indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.