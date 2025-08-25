“Çin’e Gitti” Dediler, Cesedi Bulundu

YARGITAY’DAN EMRAH DİNÇER CİNAYETİNE DAİR KARAR

Yargıtay, 2015 yılında kaybolan Emrah Dinçer’in cinayetiyle ilgili nihai kararını verdi. Dinçer, ailesi tarafından Niğde’de, akrabaları tarafından öldürülüp bir ahırın bahçesine gömüldüğü tespit edildi. Dinçer’in ailesi, sürekli olarak “Çin’e gitmiş gibi mesajlar atıp para istemişler” ifadelerini kullandı. Emrah Dinçer, 2015 yılında Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan eniştesi İsmet Özbudak’ın yanına gitti ve bundan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, her defasında İsmet Özbudak’tan, “Dinçer, Çin’e çalışmaya gitti” yanıtını aldı.

SAVCILIĞA BAŞVURU VE GÖZALTILAR

Baba Remzi Dinçer, oğlunun telefonundan sürekli para isteyen mesajlar aldığını öğrendiğinde şüphelendi ve durumu savcılığa bildirdi. Ancak Özbudak ailesi “Çin’de” diyerek ifade verince, dosya 5 yıl içinde üç kez takipsizlikle sonuçlandı. Yeniden açılan soruşturmada, Emrah’ın telefonunun o dönemde Niğde’den sinyal verdiği belirlendi. Bu gelişmenin ardından Özbudak ailesi gözaltına alındı. Sabah gazetesinin aktardığı bilgide, bir tanığın Dinçer’in Özbudak ailesi tarafından öldürüldüğünü ifade ettiği belirtildi.

KAZIDA BULUNAN KALINTILAR VE MAHKEME SÜRECİ

Yapılan kazılarda, Özbudaklara ait ahırın bahçesinde beton dökülmüş zeminin altında insan kemikleri ve kıyafet parçaları bulundu. İsmet Özbudak, “Aramızda arbede çıktı, silah ateş aldı. Ambulansı çağırmadım. Amcam çukur kazdı, cesedi oraya taşıdı. Emrah’ın telefonunu borçlarımı ödemek için kullandım” dedi. Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların her birini “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Karar, istinaf başvurusu reddedilirken Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar İsmet Özbudak ve Oğuzhan Özbudak’ın cezalarını onadı. Ancak amca Ali Özbudak yönünden, verdiği ikrarın dikkate alınmadığını belirterek cezada indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu.