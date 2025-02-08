Çin, Filistin’e Desteklerini Yineledi

ÇİN’DEN ARAP DİPLOMATLARLA TOPLANTI

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong, Arap ülkelerinden gelen diplomatlarla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Arap diplomatların talebi üzerine düzenlenmiştir.

GAZZE’NİN FİLİSTİN’E AİT OLDUĞU VURGUSU

Bakan Yardımcısı Çın, toplantıda Gazze’nin Filistinlilere ait olduğunu ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi. Çın, ayrıca, Çin’in Filistin halkının meşru ulusal haklarını desteklediğini ve Filistin Ulusal Otoritesinin Gazze ve Batı Şeria dahil tüm Filistin toprakları üzerindeki yetkisini desteklediğini ifade etti.

FİLİSTİN HALKININ İRADESİNE SAYGI

Çın, “Gazze’nin geleceğine dair tüm düzenlemeler Filistin halkının iradesine saygı göstermeli, Gazze için yapılacak tüm savaş sonrası yönetim planları, ‘Filistin’i Filistinlilerin yönetmesi’ ilkesine uymalıdır.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Filistin’in geleceğiyle ilgili yapılan planlarda Filistin halkının seçim ve iradesinin önemine dikkat çekiyor.