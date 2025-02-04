Çin, Google’a Antitekel Soruşturması Başlattı

ÇİN’DEN GOOGLE’A KARŞI ANTİTEKEL SORUŞTURMASI

Çin’in rekabet kurulu olan Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Amerikalı teknoloji devi Google hakkında antitekel soruşturması başlattı. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e ek gümrük vergileri getirilmesini öngören kararının yürürlüğe girmesiyle ortaya çıktı. SAMR’nın yaptığı açıklamada, Google’ın ulusal antitekel yasasını ihlal ettiği yönünde şüpheler bulunduğu ve bu sebeple soruşturma açıldığı belirtildi.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE MİSİLLEMELER

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat tarihinde imzaladığı kararnameyle, Çin’den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirme kararı aldı. Bu karar sonrası Çin, “ABD’nin yanlış eylemlerine karşılık, DTÖ’de dava açarak hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için buna uygun karşı önlemler alma” taahhüdünde bulundu. Çin, bu taahhüdünü yerine getirerek Trump’ın kararıyla ilgili olarak misilleme yaparak ABD’den gelen petrol, arazi araçları, kamyonetler ve tarım makinelerine yüzde 10, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) ise yüzde 15 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ GERİLİM

Çin Devlet Konseyi Tarifeler ve Sınıflandırma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin tek taraflı olarak uyguladığı vergilerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı. Ayrıca bu tutumun “Çin ile ABD arasında normal ekonomik ve ticari işbirliğini” engellediği ifade edildi.