Çin Hükümeti Yarım Direksiyonları Yasaklıyor: Yeni Güvenlik Standartları Gelecek

Otomobil sektörü, son yıllarda yarım direksiyon simitleri gibi özgün tasarımlar ile dikkat çekiyor. Ancak bu yenilikler, Çin hükümetinin aldığı çarpıcı bir karar sonucunda yasaklanma aşamasına geldi. Elektrikli araç üreticilerinin geleceğe yönelik estetik bir görünüm elde etmek için tercih ettiği bu tasarımlar, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni güvenlik standartları ile zor durumda kalıyor. Bu düzenleme, yarım direksiyonların teknik onay almasını neredeyse imkansız hale getirerek otomobil endüstrisinde yeni bir dönem başlatıyor.

GÜVENLİK TESTLERİNE UYUM SORUNU

Son on yılda yürürlüğe giren eski standartların güncellenmesiyle birlikte, direksiyon sistemleri üzerindeki denetimler de önemli ölçüde arttırıldı. Yeni düzenlemelere göre, bir direksiyon simidinin onay alabilmesi için belirlenen on farklı noktada darbe testi geçmesi zorunlu hale geldi. Ancak yarım direksiyon tasarımları, mevzuat gereğince test edilmeleri gereken “üst orta nokta” gibi fiziksel alanlara sahip olmadığından, bu araçların yeni ulusal standartları karşılama ihtimali oldukça düşük görünmekte. Önceden bazı modeller için sağlanan test muafiyetleri de tamamen ortadan kalktığı için, üreticilerin geleneksel yuvarlak tasarımlara geri dönmesi zorunlu hale geliyor.

KAZA ORANLARI GÜVENLİK RİSKİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Araştırmalar, sürücü yaralanmalarının yaklaşık yüzde 46’sının doğrudan direksiyon sistemleri ile ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Geleneksel yuvarlak direksiyonlar, çarpışma anında sürücülerin vücudu için geniş bir tampon alanı sağlarken, yarım direksiyon tasarımları, sürücünün direksiyonu “ıçkalaması” sebebiyle sert yüzeylere çarpma riskini artırıyor. Ayrıca, hava yastığının açılma süresinde yarım direksiyonların düzensiz kapak yapıları, öngörülemez kırılmalara yol açarak sürücüyü tehdit edebileceği yönündeki uyarılar da yasaklama kararında etkili bir etken oldu.

ERGONOMİK ZORLUKLAR DİKKATE ALINIYOR

Alınan yasak kararı, sadece çarpışma güvenliği ile sınırlı kalmayıp, sürücülerin günlük kullanımda yaşadığı ergonomik zorlukları da içeriyor. Formula 1 araçlarında sağladığı yüksek performansa karşın, yarım direksiyonlar, şehir içi trafikte yapılan keskin dönüşlerde ve park etme işlemlerinde sürücüleri zorlayabiliyor. Kullanıcılar, manevra sırasında direksiyonun boşluğa gelmesiyle kontrol kaybı yaşarken, tek elle kullanım da kazaları artırabiliyor. Birçok sürücünün manevra sırasında gösterge paneline çarpması, bu tasarımların günlük trafik koşullarına uygun olmadığını ortaya koyuyor.

GEÇİŞ SÜRECİ BELİRLENİYOR

Yeni güvenlik standardı, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren tip onayı almak isteyen tüm yeni modellerin, belirlenen kurallara uyması zorunlu hale gelecek. Halihazırda üretimde olan ve onaylanmış araçlar için ise üreticilere tasarımlarını revize etme amacıyla yaklaşık 13 aylık bir geçiş süresi tanınacağı belirtiliyor. Bu hamle, Çin pazarında yer alan küresel otomobil devlerinin tasarım stratejilerini dünya genelinde değiştirmesi bekleniyor.