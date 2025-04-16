Çin İhracatı Kısıtlayarak Ticareti Geriyor!

ABD BAŞKANINDAN TİCARET BAKANLIĞINA TALİMAT

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in nadir toprak metallerine yönelik ihracat sınırlamaları getirmesinin ardından, ülkenin dışa bağımlı olduğu kritik minerallerin ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini incelemek için Ticaret Bakanlığı’na direktif verdi. Bu adım, iki ülke arasında süregelen ticaret gerilimlerini daha da artırabilir.

ÇİN’DEN MİSİLLEME: İHRACAT YASAKLANDI

Pekin yönetimi, galyum, germanyum ve antimon gibi bazı kritik madenlerin ihracatını yasakladı. Bu hafta ise 6 nadir toprak metalinin ve nadir toprak mıknatıslarının ihracatı durduruldu. Bu durum, küresel havacılık, otomotiv ve yarı iletken sektörlerini doğrudan olumsuz etkileyebilir.

GÜMRÜK VERGİSİ GÜNDEMDE

ABD’nin Çin’den yapacağı ithalata yüzde 245’e kadar varan gümrük vergisi uygulama planı gündeme geldi. Uzmanlar bu gelişmenin, küresel tedarik zincirleri üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini ve ticaret savaşlarını daha da kızıştırabileceğini belirtiyor.

TICARET SAVAŞLARI DERİNLEŞİYOR

Trump, enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla hem kamu hem de özel sektör yatırımlarını teşvik eden bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Çin ise ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125’e çıkardığını duyurdu. Bu karşılıklı hamleler, iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da derinleştiriyor.