Çin’in siber saldırısı, Küresel Hedefler

ÇİN’İN SİBER SALDIRILARI VE SALT TYPHOON

Çin, Amerika Birleşik Devletleri’ne üstünlük sağlamak amacıyla uzun yıllardır elektrik şebekeleri ve şirketlerine sızarak hassas dosyalar ve çip tasarımları gibi fikri mülkiyet haklarını çalmaya çalışıyor. Uzmanlar ve yetkililer, bir yıl süren çalışmaların ardından, Salt Typhoon (Tuz Tayfunu) olarak bilinen bir grubun gerçekleştirdiği geniş çaplı siber saldırının, Çin’in en iddialı saldırısı olduğunu belirtmiş durumda. Amerikan basınında yer alan haberlere göre yetkililer, saldırının 80’den fazla ülkeyi hedef aldığını ve neredeyse her Amerikalıdan bilgi çalmış olabileceğini ifade ediyor. Bu durum, Çin’in ABD ve müttefiklerinin yetenekleriyle rekabet edebilme kapasitesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DE SİBER SALDIRI ETKİLERİ

Dün Türkiye’de çok sayıda firmaya anlık web bildirimi hizmeti veren bir şirket de bilgisayar korsanlarının hedefi haline geldi. Saldırı sonucunda bu sistem aracılığıyla cep telefonlarına bildirim ve mesajlar gönderildiği bildirildi. Fenerbahçe kulübünün de bu saldırıdan etkilendiği öğrenildi. Araştırmacılar Tuz Tayfunu saldırısının büyük telekomünikasyon şirketleri ve diğer kuruluşlara yönelik, yıllar süren koordineli bir saldırı olduğunu vurgulamış durumda. Çalınan verilerin, Çin istihbarat servislerinin küresel iletişim ağları üzerinden politikacılar, casuslar ve aktivistler gibi hedefleri takip etmesine olanak sağlayabileceği uyarısı yapıldı.

SALDIRININ KAPSAMI VE ETKİLERİ

Çin hükümeti destekli hackerların, “telekomünikasyon, hükümet, ulaşım, konaklama ve askeri altyapı ağları dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere” küresel ağları hedef aldığı ifadesi öne çıkıyor. İngiliz ve Amerikan yetkililer, saldırıyı “sınırsız” ve “ayrım gözetmeyen” bir saldırı olarak tanımlıyor. Kanada, Finlandiya, Almanya, İtalya, Japonya ve İspanya da bu bildiriyi imzalayan ülkeler arasında yer alıyor. FBI’da daha önce görev yapmış üst düzey yetkililerden Cynthia Kaiser, “Kampanyanın genişliği göz önüne alındığında, hiçbir Amerikalının bu saldırıdan kurtulduğunu düşünemiyorum” diyor.

YENİ BİR ÇAĞIN BELİRTİSİ

Saldırının, sıradan insanların verilerini depolamak amacıyla mı yoksa bu verilerin saldırı sırasında tesadüfen mi ele geçirildiği belirsiz. Ancak Kaiser, saldırının kapsamının, önceki saldırılara göre daha geniş olduğunu belirtiyor. Güvenlik uzmanları, Salt Typhoon saldırısının ABD dahil stratejik rakipleri sınayacak yeni bir Çin siber yetenekleri döneminin habercisi olabileceğini ifade ediyor. Bu durum, Çin’in küresel güç olma hırslarını gözler önüne seriyor. Bu hırslar, Pekin’de düzenlenen askeri geçit töreninde de çıplak gözle görünür şekilde sergilendi.