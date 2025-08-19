Çin Ve Hindistan, Ortak Olmalı!

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN HİNDİSTAN ZİYARETİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, Bakan Vang’ın günümüzün hızlı değişimlerine dikkati çektiği bir açıklama yaptı. Vang, tek taraflılık ve zorbaca eylemlerin artış gösterdiğini, serbest ticaretin yanı sıra uluslararası düzenin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurguladı. Çin ve Hindistan’ın toplam 2,8 milyar nüfusunu temsil eden iki büyük gelişmekte olan ülke olarak, bu koşullarda küresel sorumluluk almaları gerektiğini söyledi. Vang, “Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, çok kutuplu bir dünya yaratma ve daha demokratik uluslararası ilişkiler için bu ülkelerin birlikte güçlenmesi gerektiğini belirtti.

İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİNİ İYİLEŞTİRME İRADESİ

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise, iki ülke liderinin iradesine atıfta bulunarak ilişkilerin düzelmeye başladığını ifade etti. Jaishankar, Çin ve Hindistan’ın birbirlerine yönelik stratejik algılarını tekrar değerlendirmesi ve çok kutuplu dünya düzeni ile dünya ekonomisinin istikrarına katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

YENİ DELHİ’YE ZİYARET VE SINIR SORUNU TOPLANTISI

Çin Dışişleri Bakanı Vang, üç yıllık bir aranın ardından Hindistan’ı ziyaret ediyor. En son Mart 2022’de Yeni Delhi’ye gitmişti. Vang’ın ziyaretinde, Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı yapılacak. Bu toplantıda, Hint tarafını Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval temsil edecek. Doval, Aralık 2024’te Pekin’i ziyaret etmiş ve bu ziyaretin ardından iki ülke arasındaki sınır sorunu konusundaki diyalog toplantısı 2019’dan bu yana ilk kez gerçekleştirilmişti.

SINIR TİCARETİ VE DİREKT UÇUŞLARIN YENİDEN BAŞLATILMASI

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Vang’ın ülkesindeki ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, toplantının “olumlu ve yapıcı bir ruhla” geçtiği belirtilerek, iki tarafın da samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, direkt uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması gibi konularda mutabakat sağlandığı aktarıldı. Sınır ticaretinin de yeniden başlaması için belirlenen üç nokta üzerinden anlaşma yapıldığı bildirildi. Çin ile Hindistan arasındaki görüşmeler, tartışmalı sınır hattının barışçıl çözümünü hedefliyor. 2020’de yaşanan sınır çatışmalarının ardından, taraflar geçtiğimiz yıl anlaşmaya vararak karşılıklı devriye faaliyetleri düzenleme kararı aldı.