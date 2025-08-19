Çin Ve Hindistan, Ortak Olmalı

DÜNYA’DAKİ HIZLI DEĞİŞİMLER VE İKİ ÜLKENİN SORUMLULUĞU

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Vang, günümüz dünyasının benzeri görülmemiş bir hızla değiştiğine, tek taraflılık ve zorbaca eylemlerin arttığına dikkat çekti. Serbest ticaret ve uluslararası düzenin zorlu sınamalarla karşılaştığını vurgulayan Vang, “Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli.” ifadesini kullandı. Vang, bu iki büyük gelişmekte olan ülkenin, çok kutuplu bir dünya için birlikte hareket etmeleri gerektiğini ve uluslararası ilişkileri daha demokratik hale getirme amacıyla güçlenmesi gerektiğini belirtti. Şu anda toplam 2,8 milyar nüfusu temsil eden Çin ve Hindistan’ın, ulusal diriliş süreçlerinin Asya ve dünya için istikrar yaratacağını söyledi.

ÇİN VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, iki ülke liderinin iradesi doğrultusunda ilişkilerin iyileşme yolunda ilerlediğini belirtti. Jaishankar, iki ülkenin birbirine yönelik stratejik algılarını yenilemeleri gerektiğini ve bunun sağlanmasının adil ve dengeli bir çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlayacağını kaydetti.

VANG’IN HİNDİSTAN ZİYARETİ VE SINIR TOPLANTISI

Çin Dışişleri Bakanı Vang, 3 yıl aradan sonra Hindistan’ı ziyaret ediyor ve bu ziyaret sırasında iki ülke arasında Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı gerçekleştirilecek. Hint tarafını Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval temsil edecek. Doval, 2019’dan sonra ilk kez yapılan diyalog toplantısında bulunmuştu.

YENİ SİYASET ANLAŞMALARI VE GÜÇ BİRLİĞİ

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Vang’ın ziyaretinin ardından yapılan toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca, iki tarafın derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu ve bir çalışma grubu kurulması konusunda da anlaşma sağlandığı aktarıldı. Vang ve Jaishankar, “istikrarlı, işbirlikçi ve ileriye dönük ilişki” kurulması noktasında da mutabık kaldı.

DİREKT UÇUŞLARIN VE SINIR TİCARETİNİN YENİDEN BAŞLATILMASI

Açıklamaya göre, iki bakan, 5 yıl önce durdurulan direkt uçuşların yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardılar. Ayrıca, iki ülke arasında turist, iş ve basın ziyaretleri için vizelerde kolaylık sağlanması gerektiğini de dile getirdiler. Sınır ticaretinin 5 yıl aradan sonra belirlenen üç noktadan yeniden başlatılması ve ticaret ile yatırım akışının sağlanması konusunda da mutabakat sağlandı. Çift taraflı ilişkiler, Himalaya Sıradağları’ndaki belirsiz sınır hattı nedeniyle henüz tamamen belirli bir sürece girmemiş olsa da, iki ülke arasındaki müzakereler geçen yıl bir anlaşmayla sonuçlandı.