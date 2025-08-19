Çin Ve Hindistan, Ortak Olmalı

DÜNYADA HIZLI DEĞİŞİM VE KÜRESEL SORUMLULUK

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Bakan Vang, günümüz dünyasının benzeri görülmemiş hızlı değişimlere sahne olduğunu vurguladı. Tek taraflılık ve zorbaca hareketlerin arttığını, serbest ticaretle uluslararası düzenin zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Vang, “Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli” diyerek, iki ülkenin bu koşullarda küresel sorumluluk göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, her iki ülkenin çok kutuplu bir dünyayı ilerletmesi ve uluslararası ilişkileri daha demokratik hale getirmesi gerektiğini belirtti.

ÇİN VE HİNDİSTAN’IN TARİHİ ZİYARETİ

Çin Dışişleri Bakanı Vang, 3 yıl aradan sonra Hindistan’ı ziyaret etti. Vang, en son Mart 2022’de Yeni Delhi’ye çalışmak amacıyla gelmişti. Ziyaret sırasında, iki ülke arasında Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı düzenlenecek. Bu toplantıda Hint tarafını Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval temsil edecek. Doval, Aralık 2024’te Pekin’i ziyaret ederek, 2019’dan beri ilk kez gerçekleşen sınır sorunu konusundaki diyalog toplantısına katıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Vang’ın ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, toplantının “olumlu ve yapıcı bir ruhla” geçtiği, tarafların derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu ve bir çalışma grubu kurulması üzerinde anlaşıldığı belirtildi. Ayrıca, Vang ve Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, “istikrarlı, işbirlikçi ve ileriye dönük ilişki” kurulması konusunda mutabık kaldı.

İki bakan, Çin anakarası ile Hindistan arasındaki 5 yıl önce durdurulan direkt uçuşların yeniden başlatılması konusunda da mutabık kaldı. İki ülke, birbirlerine yönelik turist, iş, basın ve diğer ziyaretçi vizelerinde kolaylık sağlama konusunda da anlaşma sağladı. Ayrıca, 5 yıl sonra belirlenen 3 noktadan sınır ticaretinin yeniden başlatılması için de karar alındı.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Sıradağları çevresindeki belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına yol açıyor. 2020’de yaşanan sınır çatışması, bu anlaşmazlığın doruk noktasına çıktığı bir dönem oldu. Geçen yıl yapılan müzakereler sonucunda taraflar, 22 Ekim 2024’te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı’nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Bunun yanı sıra, şubat ayında direkt uçuşların yeniden başlaması konusunda da bir mutabakat sağlandı.