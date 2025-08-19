Çin Ve Hindistan, Ortak Olmalıyız

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI VANG’IN HİNDİSTAN ZİYARETİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Çin Dışişleri Bakanlığı, Bakan Vang’ın son görüşmesine dair önemli bilgiler paylaştı. Vang, günümüz dünyasının “benzeri görülmemiş hızlı değişimlere” sahne olduğunu ve “tek taraflılığın ve zorbaca eylemlerin” arttığını belirtti. Ayrıca, serbest ticaret ve uluslararası düzenin “zorlayıcı sınamalarla” karşılaştığını vurguladı. Çin ve Hindistan’ın, toplamda 2,8 milyar nüfus ile en büyük iki gelişmekte olan ülke olarak, bu koşullarda “küresel sorumluluk göstermesi gerektiğini” ortaya koyan Vang, iki ülkenin “düşman değil ortak” olması gerektiğini ifade etti. “Birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli.” diyen Vang, çok kutuplu bir dünya için gelişmekte olan ülkelerin bir araya gelerek güçlenmesine örnek teşkil etmesi gerektiğine dikkat çekti.

HİNDİSTAN’IN DİŞİŞLERİ BAKANI JAISHANKAR’DAN VURGULU AÇIKLAMALAR

Hindistan’ın Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin ve Hindistan ilişkilerinin iyileşme sürecine girdiğini belirtti. İki ülkenin liderlerinin iradesi doğrultusunda, stratejik algılarını yenilemesi ve “adil ve dengeli birçok kutuplu dünya düzenine” katkıda bulunması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, bu sürecin dünya ekonomisi için bir istikrar sağlaması gerektiğini de ifade etti.

VANG’IN 3 YIL ARADAN SONRAKİ YENİ DELHİ ZİYARETİ

Çin Dışişleri Bakanı Vang, 3 yıl aradan sonra Hindistan’a ziyarette bulundu. Son olarak Mart 2022’de Yeni Delhi’de bulunan Vang, bu ziyarette iki ülke arasındaki Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı’nı gerçekleştirecek. Toplantıda Hindistan’ı temsil eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, Aralık 2024’te yaptığı Pekin ziyareti sırasında iki ülke arasındaki sınır sorunuyla ilgili diyalog toplantısının yolunu açmıştı.

SINIR TİCARETİ VE DİREKT UÇUŞLAR ÜZERİNE ANLAŞMALAR

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Vang ve Jaishankar arasında yapılan görüşmelere dair açıklamalar yaptı. Her iki tarafın da “olumlu ve yapıcı bir ruhla” görüş alışverişinde bulunduğu ve bir çalışma grubu kurulması yönünde uzlaşıya varıldığı belirtildi. İki bakan, 5 yıl önce durdurulan direkt uçuşların yeniden başlatılması hususunu da ele alarak, karşılıklı olarak turist, iş, basın ve diğer ziyaretçi vizelerinde kolaylık sağlamaya karar verdiklerini aktardı. Bu süreç, belirlenen 3 noktadan sınır ticaretinin yeniden başlatılmasını ve ticaret ile yatırım akışının yeniden canlanmasını içeriyor.

Çin ile Hindistan arasındaki sınır hattında yaşanan belirsiz durum ve egemenlik tartışmaları devam etse de, ülkeler arasındaki müzakerelerde geçen yıl bir anlaşmaya varıldı. 22 Ekim 2024 tarihli anlaşmayla birlikte, Ladakh bölgesindeki Fiili Kontrol Hattı’nda karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.