Çin, Yeni İnternet Uyduları Fırlattı

ÇİN’İN UYDULARI YENİ HAVAYA GİRDİ

Çin, uzayda küresel iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir gelişme yaşadı. Xinhua ajansının aktardığına göre, Guovang takım uydu ağı kapsamında yeni uydular, Long March-8 roketiyle Haynan Adası’ndaki Vınçang Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Fırlatma sonrasında uydular, Alçak Yer Yörüngesi’ndeki belirlenen konumlarına oturdu ve bu görev, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 559’uncu başarılı taşıma misyonu olarak kayıtlara geçti. Daha önce 16 Aralık 2024’te Guovang projesinin ilk uydu grubu uzaya gönderilmişti.

GUOVANG PROJESİ: KÜRESEL UYDU İNTERNETİ HEDEFİ

Çince’de “ulusal ağ” manasına gelen Guovang, 2020 yılında Çin’in Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) geniş kapsamlı bir takım uydu ağı oluşturma başvurusu ile gündeme geldi. SpaceX’in Starlink projesine rakip olması beklenen bu girişim, 2021 yılında Çin Devlet Konseyi’ne bağlı olan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi tarafından yürütülüyor. Proje dahilinde 13 bin uydunun Alçak Yer Yörüngesi’ne yerleştirilmesi öngörülüyor. ITU düzenlemeleri gereğince, proje operatörlerinin frekans haklarını güvence altına alabilmesi için belirli yerleştirme eşiklerinin aşılması gerekiyor. Bu bağlamda, 2029 yılına kadar en az 1300, 2035’e kadar ise 6500 uydunun yörüngeye yerleştirilmesi zorunlu.

ÇİENFAN: YENİ BİR ALTERNATİF UYDU AĞI

Guovang projesinin yanına ek olarak Çin, Çienfan (Uzay Yelkeni) adı verilen yeni bir mega takım uydu ağı üzerinde de çalışmalarını devam ettiriyor. Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilmekte olan bu proje ile Alçak Yer Yörüngesi’nde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan dev bir takım uydu ağı kurulması planlanıyor. Çienfan projesinin ilk uydu grubu 6 Ağustos 2024’te, ikinci grup 15 Ekim 2024’te, üçüncü grup 5 Aralık 2024’te, dördüncü grup ise 23 Ocak 2025’te uzaya fırlatıldı. Bu hamlelerle birlikte Çin, küresel uzay tabanlı internet rekabetinde güçlü bir aktör olmayı hedefliyor.