Cinayet: 5 Çocuk Annesi Rabia Ş

BİR CİNAYET OLAYSI YAŞANDI

Adana’nın Ceyhan ilçesinde şaşkınlık yaratan bir cinayet olayı gerçekleşti. Dün sabaha karşı saat 03.30’da, 5 çocuk annesi Rabia Ş. ile eşi Serdar Şen arasında bir tartışma patlak verdi. Son günlerde sık sık tartıştıkları bilinen çiftin, kısa bir süre önce barıştıkları ve eşin eve döndüğü ortaya çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Rabia Ş. defalarca bıçaklandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde, ağır yaralı olduğu belirlenen Rabia Ş., Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rabia Ş.’nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Serdar Şen, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.