Cinayet Bıçağı Yasa Dışı Değil!

MAHKEME KARARI VE AİLE SÖZCÜLÜĞÜ

Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Minguzzi Ailesi, cinayette kullanılan bıçak hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet silahını yasa dışı olarak görmedi ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Olay, Kadıköy’deki tarihi bit pazarında 24 Ocak’ta saat 08.25 sıralarında meydana geldi. Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaparken B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O esnada U.B. de Minguzzi’yi tekmeliydi.

HASTANE SÜRECİ VE YARGILAMA

Minguzzi, 15 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. B.B. ve U.B. hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla her biri için 18 yıl ile 24 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan bıçak ise İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde incelendi. Hazırlanan raporda, bıçağın uzunluğunun 10,3 santimetre olduğu ve tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.