Cinayet Dalgası: Şişli’deki Dehşet Olayında İki Tutuklama

ŞİŞLİ’DE İKİ CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Şişli’de bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’nın cinayetiyle ilgili tutuklanan D.A.U.T. ve G.A.K’nin emniyetteki işlemleri sona erdi. Polisin gözaltına aldığı şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, iki zanlının “tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

AİLE KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Sayyora Ergashaliyeva, 2 çocuk annesi olup, Özbekistan’da yaşayan ailesi 23 Ocak’tan itibaren kızlarından haber alamamaları üzerine Türkiye’deki Özbek Kadın Hakları Derneği ile irtibata geçti. Dernek başkanı ve avukatlar ailenin yanına giderek Durdona Khokimova’nın cinayetinin soruşturulması hakkında bilgi verdi. 5 Şubat’ta Türkiye’ye gelen aile, 6 Şubat’ta savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Sayyora hanımın da vahşice öldürüldüğü bu süreçte ortaya çıktı. Avukatlar, kayıp başvurusunu yaparak olayın derinleştirilmesine katkıda bulundu.

AVUKATLAR OLAYI ANLATTI

Yaşanan dehşet olayının detaylarını paylaşan avukatlar Ezgi Ekin Arslan ve Cevat Bozkurt, “Aynı valiz, bu valizde 2 cesedin taşınmış olması, ceset için emniyet araştırma yapıyor” değerlendirmesinde bulundu. Avukatlar, Sayyora’nın 22 Ocak’ta Özbekistan’dan bir arkadaşını arayarak, “Mutlu değilim, bilet alın, döneceğim” dediğini; cinayet işlendikten sonra da failin bu arkadaşı arayıp, “Kalmaya devam edecek” dediğini ifade etti. Olayın iç yüzünün tam olarak aydınlatılması için diğer kayıp vakalarıyla da ilgili bilgi toplanması gerekliliğinin altını çizdiler.

CESDE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İHTİMALLER

Cevat Bozkurt, “5’inde aile geldi, 6’sında biz gerekli işlemleri yaparak savcılığa suç duyurusunda bulunduk” değerlendirmesinde bulundu. Sayyora Ergashaliyeva’nın 23-24 Ocak gecesi öldürüldüğünü ve cesedinin parçalandığını belirten Bozkurt, cesedin bir kısmının bulundukları yerin yakınındaki bir çöp konteynerine, kalanının ise Fatih ilçesinde bir konteynere atıldığını açıkladı. Durdona Khokimova’nın cesedinin bulunması için yalnızca 5 dakikalık bir zamanın kaldığını ifade eden Bozkurt, eğer biraz daha geç kalsalardı cesedin bulunamama ihtimalinin olduğunu vurguladı.

AİLE SÜRECİ ANLATTI

Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanı Azade İslamova, Durdona Khokimova cinayetinin ardından ailenin kendilerine ulaştığını aktardı. Ailelerinin kızı için kayıp müracaatında bulunduğunu ve kendilerine gereken desteği verdiklerini ifade eden İslamova, “Bir günde 2 cinayet olması bizi de korkutuyor. Aile çok zor bir süreçten geçiyor, hem psikolojik hem de hukuki destek sunuyoruz. Özbekistan’a nasıl gidecekleri konusundaki belirsizlik ise onları endişelendiriyor” dedi.