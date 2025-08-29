Cinayet: Emekli Mühendis Buzdolabında Bulundu

KAYIP JELOJİ MÜHENDİSİNİN CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aksaray’da dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan’ın kaybolmasının ardında bir cinayet vakası olduğu belirlendi. İki evlilik yaparak boşanan ve iki çocuk babası olan 54 yaşındaki Atılgan’dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü durumu polise bildirerek kayıp müracaatında bulundu.

POLİS, GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hızlı bir şekilde çalışma başlattı ve Atılgan’ın otomobilini terk edilmiş şekilde buldu. İncelemelerini derinleştiren polis, Atılgan’ın çalıştığı dondurma fabrikasındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını da gözden geçirdi. Yapılan araştırmada, kaybolduğu gün fabrikadan çıkan bir aracın Niğde’nin Altunhisar ilçesine doğru hareket ettiği tespit edildi.

TEKİN ATILGAN’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis, belirtilen bölgede detaylı bir araştırma yaparak Altunhisar ilçesi yakınlarındaki yol kenarındaki kayalık alanda bir buzdolabı buldu. Buzdolabını açtığında, Tekin Atılgan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan otopsi sonucunda Atılgan’ın tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Ayrıca, Atılgan’ın cesedinin taşındığı aracın, aynı iş yerinden Y.C.K. (27) isimli bir çalışana ait olduğu belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Atılgan’ı öldürdüğü tespit edilen Y.C.K., kaçıp saklandığı Kayseri’de gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Y.C.K. hakkında inceleme devam ediyor.