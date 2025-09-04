Cinayet Günü Katil Aranmadan Kampüste Bulundu

YASADIŞI GİRİŞLERİN TESPİTİ

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşındaki Hilal Özdemir’in silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkıyor. Olayın faili Ayberk Kurtuluş’un, cinayet günü iki kez herhangi bir kontrol yapılmadan kampüse alınması dikkat çekiyor. Bu durum, güvenlik önlemleriyle ilgili ciddi soru işaretleri bırakıyor.

GÜVENLİK SORUNLARI GÜNDEME GELİYOR

Kampüste yaşanan bu trajik olay, güvenlik sistemlerinin etkinliğini sorgulatıyor. Özel güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve çalışma yöntemleri üzerine yeniden değerlendirme yapılması gerektiği belirtiliyor. Olayın etkileri, sadece üniversite bünyesindekileri değil, aynı zamanda geniş bir kamuoyunu da derinden etkiliyor. Bu durum, üniversite güvenliğinin artması gerektiği yönünde bir görüş birliği oluşturuyor.