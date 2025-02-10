Cinayet İtirafları, Ceset Hala Bulunamıyor

YEŞİLOBA MAHALLESİ’NDE KAYIP İHALESİ

Yeşiloba Mahallesi’nde Zeynep Söğüt ile birlikte yaşayan Savaş Sanatma, 23 Aralık 2013’te polise kayıp başvurusunda bulundu. Sanatma, Zeynep Söğüt’ün evi terk ettiğini öne sürdü. Savcılık, kayıp başvurusunun ardından 31 Aralık 2013’te kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aldı.

ANNELERİN ENDİŞESİ

Söğüt’ün annesi Arbiye Ballı, 27 Aralık 2013’te Sarıçam Polis Merkezi’ne giderek, iki çocuk annesi kızından haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini ve “öldürülmüş olabileceğini” belirtti. Ballı, kızının en son Savaş Sanatma ile yaşadığını ve bu kişiden şüphelendiğini söyledi. Söğüt ailesi, 21 Kasım 2018’de televizyon programlarına çıkarak, kızlarından haber alamadıklarını vurguladı.

CİNAYET SORUŞTURMASI YENİDEN AÇILDI

Cinayet Bürosu ekipleri, Zeynep Söğüt’ün cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendirerek 2020’de kayıp dava dosyasını yeniden açtı. Zeynep’in kaybolması ile ilgili birçok kişinin ifadesi alındı, güvenlik kamera görüntüleri ve cep telefonu kayıtları incelendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Zeynep’i öldürdükleri iddiasıyla Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan yakalanıp gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR VE İFADELER

Savaş Sanatma, Zeynep’i arkadaşı Ersin Yalçınkaya’nın öldürdüğünü, cesedini bavula yerleştirip taksinin bagajına koyduklarını, Nazlı Tuğlucan’ın öncülüğünde iki otomobil halinde Pozantı’nın Bürücük Yaylası’na gittiklerini ve dere yatağına attıklarını öne sürdü. Ersin Yalçınkaya ise, Zeynep Söğüt’ü Savaş Sanatma’nın öldürdüğünü iddia etti. Nazlı Tuğlucan, içinde ceset olduğunu bilmediği bavulu Pozantı’da dereye attığını kabul etti, suçsuz olduğunu savundu. Üç şüpheli de “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandı.

İLK YARGILAMA VE GELİŞMELER

Polis, Zeynep’in cesedini bulmak için şüphelilerin gösterdiği bölgede kadavra köpeği ile arama gerçekleştirdi. Belirtilen bölgede bir bavul bulundu, içinden taşlar çıktı. Genişletilen aramada kemikler bulundu. Yapılan analizde kemik parçalarının insana değil, bir hayvana ait olduğu anlaşıldı. Cesedi bulunamayan Zeynep Söğüt’ü öldürdükleri iddiasıyla Savaş Sanatma, Ersin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan hakkında Adana 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 17 Ekim 2023’de tutuklu sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nazlı Tuğlucan ise “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan 3 yıl hapis cezası aldı.

İKİNCİ YARGILAMADA YENİ KARAR

Sanıkların avukatları karara itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, eksik kovuşturma nedeniyerine sanıklara verilen kararı bozdu. Bu gelişme sonrasında dava, Adana 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı. Mahkeme heyeti, sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya’yı Zeynep Söğüt’ü “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla cezalandırırken, sanıkların eylemlerinin “kasten öldürme” suçunu oluşturduğuna dikkat çekerek, müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren heyet, tutuksuz sanık Nazlı Tuğlucan’ı da “delilleri gizleme, yok etme” suçundan 3 yıl hapis cezasıyla mahkum etti.