Cinayeti İtiraf Etti, İntihar Süsü Verdi

OLAYIN GERÇEĞİ ARAŞTIRILIYOR

Geçtiğimiz Salı günü saat 07.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş bir arazide park halinde bulunan 42 K 3454 plakalı aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı bilgisi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde 37 yaşındaki Şuayip Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

AÇIKLAMA VE İFADLER ÖNEM TAŞIYOR

Arazideki araçta bulunan ve Demir ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki Ayşe K., ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir’in sık sık kahveye gittiğini bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Olaydan bir gün önce akşam kahve içtikten sonra alkol alıp, bulundukları yere geldiklerini ifade eden Ayşe K., arka koltukta uyuya kaldığını sabah uyandığında ise Şuayip Demir’i göğsünden bıçaklanmış şekilde hareketsiz bulduğunu belirtti. Ancak kadının çelişkili ifadeleri dikkatleri çekti. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe K.’yi ifadesini almak için emniyete götürdü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde tartışma sonucu Şuayip Demir’i bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti.