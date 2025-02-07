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Cinayette İstinaf Başvurusu Yapıldı

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DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF DİLEKÇESİ SUNULDU

Sanık Enes Güran’ın avukatlarından Mahir Akbilek, yargılamanın gerçekleştirildiği 8. Ağır Ceza Mahkemesine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere bir istinaf dilekçesi sundu. Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın 28 Aralık 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan Güran’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

DİLEKÇEDEKİ İFADELER VE TALEPLER

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

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