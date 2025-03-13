Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na Devri

MEDYA SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANDI

Türkiye medya sektöründe beklenen önemli değişim sonunda gerçekleşti. Ciner Yayın Holding’in, Park Grubu’nun medya yatırımlarını sonlandırması doğrultusunda Can Grubu’na devri, Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Ciner Yayın Holding, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi önemli yayın kuruluşlarını bünyesinde barındırıyor. Park Grubu, bu hamlesiyle ana faaliyet alanı olan madencilik sektörüne odaklanma kararını daha önce duyurmuştu.

DEVİR SÜRECİ VE YENİ YÖNETİM

Devir anlaşması, eğitimde önemli markalar olan Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’ni de kapsayan Can Grubu ile imzalandı. Rekabet Kurumu’nun onayı ile resmi hale gelen bu süreç, medya sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Can Grubu, devir işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından medya yatırımlarını, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yöneteceğini duyurdu. Can Grubu, “Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir,” şeklinde bir açıklama yaptı.

PARK GRUBU’NUN MEDYADAN ÇEKİLME KARARI

Daha önceki duyurularında, Park Grubu medya sektöründen çekilerek madencilik alanındaki küresel liderlik hedefine odaklanacaklarını belirtti. “Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerimizin Can Grubu’na devrine dair sözleşme imzalanmıştır. Bu devrin medya sektörüne yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz,” ifadeleriyle birlikte sürecin Rekabet Kurumu onayına bağlı olduğu vurgulandı. Onayın alınmasıyla birlikte, Park Grubu’nun medya serüveni sona erdi.

CAN GRUBU KİMDİR?

Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Can Grubu, Türkiye’nin önde gelen iş gruplarından biridir. Enerji, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai ve Elit gibi çeşitli şirketleri bünyesinde barındırıyor. Grubun yönetim kurulu başkanlığını Kemal Can yürütmektedir. Medya sektörüne yapılan bu büyük dev giriş, Can Grubu’nun faaliyet alanını genişleten ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor.

MEDYA SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK GETİRİYOR

Ekol Tv’nin özel haberine göre, Rekabet Kurumu’nun onayı ile Ciner Yayın Holding’in yönetimi resmi olarak Can Grubu’na geçti. Bu devir, Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşlarının geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Mehmet Kenan Tekdağ’ın liderliğinde yönetilecek medya yatırımlarının, sektöre yenilik ve dinamizm getirmesi bekleniyor.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devri, Türkiye medya sektöründe uzun süredir konuşulan bir değişimi gerçeğe dönüştürdü. Park Grubu’nun madenciliğe odaklanma kararı ve Can Grubu’nun medya alanındaki iddialı girişi, sektörde dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi kuruluşların yeni dönemde nasıl bir yayın politikası izleyeceği ise büyük bir merakla bekleniyor.