Çinli Mühendis, Davanın Merkezinde Bulunuyor

ELON MUSK’TAN YENİ DAVA ADIMI

Elon Musk, halihazırda Apple ve OpenAI’a karşı açtığı çeşitli davalara ek olarak, gizli bilgileri rakip bir yapay zeka şirketine sızdırmakla suçladığı bir mühendis nedeniyle mahkemeye başvurdu. Dava dosyasında, Musk’ın şirketi xAI’da çalışmakta olan Xuechen Li isimli mühendisin Grok sohbet botuna dair gizli bilgileri kopyalayarak OpenAI’a sattığı iddia ediliyor. Şirket, tazminat talep ederken, Li’nin OpenAI’da çalışmasını önlemek için mahkemeden ihtiyati tedbir talep etti.

LI’Yİ SUÇLAYAN İDDİALAR

xAI’nin dava dilekçesine göre, Xuechen Li geçen yıl şirkete katıldı ve Grok’un geliştirilmesi ile eğitilmesinde önemli bir rol üstlendi. Şirket, Li’nin ChatGPT’nin sunduğu özelliklerden daha üstün teknolojileri çaldığını ve bunları OpenAI’daki yeni görevinde kullanmayı planladığını savunuyor. Dava dosyasında, Li’nin temmuz ayında OpenAI’dan aldığı iş teklifini kabul etmesinin ardından, xAI’daki 7 milyon dolarlık hissesini satarak nakde çevirdikten hemen sonra gizli bilgileri kopyaladığı öne sürülüyor. xAI, bu bilgilerin OpenAI’ın ChatGPT’sine Grok’un “daha yenilikçi ve yaratıcı” özelliklerini kazandırabileceğini, bunun da rakiplere milyarlarca dolarlık araştırma ve geliştirme maliyetinden ve uzun süreli çalışmalardan tasarruf sağlaması potansiyeli taşıdığını iddia ediyor.

GİZLİ BİLGİLERİN ÇALINDIĞI İDDİASI

Şirket, Li’nin 14 Ağustos tarihli bir toplantıda belgeleri çaldığını kabul ettiğini ve izlerini gizlemeye çalıştığını öne sürüyor. İddialara göre, Li, yasa dışı işlemlerini gizlemek için tarayıcı geçmişini ve sistem kayıtlarını sildi, belgelerin adlarını değiştirdi ve kişisel cihazına yükledi. xAI, Li’nin hem el yazısı ile yazılmış bir belgede hem de sözlü olarak gizli bilgileri aldığını kabul ettiğini bildirdi. Li’nin 28 Temmuz’da xAI’dan istifa etmeden üç gün önce şirket verilerini kişisel cihazına yüklediği ve milyonlarca dolarlık hissesini sattığı iddia ediliyor. Dava dilekçesine göre Li, istifasından önce OpenAI’dan aldığı iş teklifini kabul etti ve işe başlaması 19 Ağustos’a planlandı.

XUECHEN LI VE HİSSE SATIŞI

Dava dilekçesinde ayrıca, Li’nin yaz boyunca xAI hisselerinin 4,7 milyon dolar değerindeki kısmını satışa sunduğu, ardından da şirkete 2,2 milyon dolarlık ek hissesini satarak daha fazla nakit sağladığı belirtildi. xAI, Li’nin şirketten aldığı dizüstü bilgisayardaki belgeleri kişisel cihazlarına “kasıtlı ve kötü niyetle” kopyaladığını öne sürdü. Çin vatandaşı Li’nin, Kaliforniya’nın Mountain View kentinde yaşadığı ve Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri alanında doktora yaptığı ifade ediliyor. Li, 2024 yılının başında xAI’ye katılarak yaklaşık 20 kişilik ilk mühendis ekibinin bir parçası olmuştu.

YETENEK SAVAŞLARI VE İŞ ÇEVİRMELERİ

Yapay zeka sektöründe, önde gelen teknoloji devleri Meta, Microsoft, Google ve OpenAI, önemli araştırmacıları adeta süperstar sporcular gibi transfer edecek teklifler sunuyor. Sektördeki bazı iş anlaşmalarının yüz milyonlarca dolara kadar uzandığı belirtiliyor. Bu arada, OpenAI’ın kurucuları arasında yer alan Elon Musk, kısa bir süre önce Apple’a uygulama mağazalarında ChatGPT’yi “kaldırdığı” gerekçesiyle dava açmıştı. Musk, aynı zamanda OpenAI’ın kar amacı gütmeyen şirket statüsündeki değişiklikler üzerine de yasal girişimlerde bulunmuş ve bunu hukuka aykırı olarak değerlendirmişti.