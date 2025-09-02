Çinli mühendis, Elon Musk’a dava açtı

SON GELİŞMELER

Halihazırda Apple ve OpenAI’a karşı bir dizi dava sürecinde olan Elon Musk, şimdi de şirketindeki gizli bilgileri rakip yapay zeka firması OpenAI’a sızdırmakla suçladığı Çinli bir mühendisle ilgili mahkemeye başvurdu. Mahkeme dosyasında, Musk’ın şirketi xAI’da görev yapan Xuechen Li isimli mühendisin Grok sohbet botuna yönelik gizli bilgileri alarak OpenAI’a sattığı iddia ediliyor. xAI, bu durumla ilgili tazminat talep ederken, ayrıca Li’nin OpenAI’da çalışmasını engellemek için mahkemeden ihtiyati tedbir de istiyor.

SAVUNMALAR VE İDDİALAR

xAI’nin dava belgelerine göre Li, geçen sene şirkete katıldı ve Grok’un geliştirilmesi sürecinde önemli bir rol oynadı. Şirket, Li’nin ChatGPT’den daha fazla özelliğe sahip yenilikçi teknolojileri çaldığını ve bunları OpenAI’daki yeni görevinde kullanacağına inanıyor. Dava dosyasında, Li’nin Temmuz ayında OpenAI’dan aldığı iş teklifini kabul ettikten sonra xAI’daki 7 milyon dolarlık hissesini satıp gizli bilgileri kopyaladığı öne sürülüyor. xAI, bu bilgilerin OpenAI’ın ChatGPT’sine Grok’un “daha yenilikçi ve yaratıcı” özelliklerini kazandırabileceğini ve bu durumun rakiplerine milyar dolarlık Ar-Ge maliyetinden tasarruf sağlayabileceğini savunuyor.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR

Şirket, Li’nin 14 Ağustos tarihindeki bir toplantıda gizli bilgileri çaldığını kabul ettiğini ve izlerini gizlemeye çalıştığını iddia etti. xAI, Li’nin yasa dışı eylemlerini gizlemek için tarayıcı geçmişini silmek, dosya adlarını değiştirmek ve verileri sıkıştırarak kişisel cihazına yüklemek gibi yöntemler kullandığını belirtiyor. Dava dosyasına göre, Li 28 Temmuz’da xAI’dan istifa etmeden sadece üç gün önce şirket verilerini kendi cihazına yükledi ve bu süreçte milyonlarca dolarlık hissesini nakde çevirdi.

SANATLI MÜHENDİS

Li, yaz boyunca xAI hisselerinin 4,7 milyon dolarlık kısmını sattı ve daha sonra şirketi ikna ederek 2,2 milyon dolarlık ek hisse de sattı. xAI, Li’nin 7 milyon dolarlık nakde eriştiği gün, kendisine ait dizüstü bilgisayardaki belgeleri kişisel cihazına “kasıtlı ve kötü niyetle” kopyaladığını öne sürdü. Çin vatandaşı olan Li’nin Kaliforniya’nın Mountain View kentinde yaşadığı ve Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri alanında doktora yaptığı bilgisi paylaşıldı. Li, 2024’un başlarında xAI’ye katılarak yaklaşık 20 kişilik ilk mühendis ekibinde yer aldı.

YETENEK VE REKABET

Yapay zeka alanında, Meta, Microsoft, Google ve OpenAI gibi büyük teknoloji firmaları, ön plana çıkan araştırmacıları adeta “süperstar” sporcular gibi transfer ediyor. Sektördeki bazı iş tekliflerinin yüz milyonlarca doları bulan çok yıllı anlaşmaları içerdiği bildiriliyor. Diğer yandan, Elon Musk, OpenAI’ın kurucularından biri olmasına rağmen, önceki dönemlerde Apple’a uygulama mağazalarında ChatGPT’yi “kaydığı” gerekçesiyle dava açmış ve OpenAI’ın kar amacı gütmeyen şirket statüsünü değiştirmesi hakkında da hukuki süreç başlatmıştı.