Çinli Turist Muğla’da Bulundu!

KAYIP TURİST HAKKINDA BİLGİLER

Elde edilen verilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 4 Eylül 2025 tarihinde saat 16.28’de bir iletişim sağlandı. İhbarda, Çin uyruklu ve yaklaşık 30 yaşlarında olan Xu Wenkai isimli erkeğe dair 25 Ağustos 2025 tarihinden bu yana herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı bildirildi. Kaybolan turistin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında yürüyüş yaparken bir fotoğraf paylaştığı kaydedildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine jandarma ekipleri derhal soruşturma başlattı. Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 22.20’de Muğla İl AFAD’dan destek istendi. AFAD ekipleri, gün doğumuyla birlikte bölgeye sevk edilerek arama faaliyetlerine girişti. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Xu Wenkai’nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.