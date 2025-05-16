Cinsel İlişki Öncesi Yiyeceklerden Kaçının

YİYECEKLER CİNSEL HAYATI ETKİLİYOR

Dikkatli olun, erkekler! Tükettiğiniz gıdalar cinsel yaşamınızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Kaliforniya Entegre İlaç Merkezi’nin kurucusu Dr. Michael Hirt, yıllar önce verdiği bir röportajda, günlük yiyeceklerin testosteron seviyelerini düşürerek libidoyu olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekmişti. Bu konu, aradan geçen zamana rağmen hala sosyal medyada gündem oluşturuyor. İşte, cinsel ilişki öncesi uzak durmanız gereken 7 yiyecek.

KAFA KARISTIRAN KAHVE

Kahve olmadan güne başlamak güç mü? Bunun kötü bir etkisi olabilir. Dr. Hirt, kafeinin anksiyeteyi artırarak cinsel isteği olumsuz etkilediğini belirtiyor. Aşırı kafein, kortizol seviyesini yükselterek testosteronu baskılayabiliyor. Böylece, sabahları aldığınız kısa süreli enerji dozu, akşam romantik anlarınızı etkileyebilir.

ALKOL: ROMANTİZMİN DÜŞMANI

Bir kadeh şarabın atmosferi sıcak tutacağını düşünüyorsanız, yanıldığınızı belirtelim. Dr. Hirt, alkolün testosteron seviyesini düşürerek ereksiyon sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor. Alkol ayrıca serotonin dengesini bozarak ruh hali ve libidoyu düşürüyor.

PATLAMMIŞ MISIR: DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR ATISTIRMALIK

Netflix gecelerinizin vazgeçilmezi olan mikrodalga patlamış mısır, cinsel hayatınız üzerinde olumsuz etki yaratıyor olabilir! Dr. Hirt, bu paketlerde bulunan perfluoroalkil asitlerin (PFA) hormonları bozduğunu ve cinsel isteksizliğe yol açabileceğini söylüyor. PFA’lar, testosteron seviyelerini düşürme potansiyeline sahip.