Ciro Immobile’den Istanbul ve Süper Lig Açıklamaları

Ciro Immobile, Beşiktaş’a katıldıktan sonra Süper Lig deneyimlerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İtalyan futbolcu, İstanbul’daki yaşamını, yaşadığı sakatlık sürecini ve ligdeki rekabeti yorumladı. Süper Lig’in büyük kulüpleri ve oyuncuları hakkında heyecan verici sözler sarf etti.

İSTANBUL’DA YILDIZ GİBİ HİSSETTİRİYORLAR

İstanbul’a hızlı bir şekilde uyum sağladığını belirten Ciro Immobile, Beşiktaş taraftarlarının desteğinden oldukça etkilendi. “Dortmund ve Sevilla’daki tecrübelerimden farklı bir deneyim yaşıyorum. Hemen yerleştim, Türk halkının beni karşılaması çok özeldi. Kulübümde kendimi yıldız gibi hissettiriyorlar,” şeklinde konuştu. İngilizce öğrenerek iletişim kurmaya çalıştığını ancak röportajlarını İspanyolca verdiğini de sözlerine ekledi.

SÜPER LİG’DE REKABETİ YÜKSELTEN UNSUR

Süper Lig’deki büyük kulüplerin Avrupa’daki başarı arayışına dikkat çeken Immobile, “Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki rekabet ligi büyütüyor. Jose Mourinho gibi antrenörler ve Mauro Icardi, Edin Dzeko, Dries Mertens, Victor Osimhen gibi yıldızlar buraya geliyor. Büyümek için yatırım şart ve bu yapılıyor,” dedi. Bu durum, ligdeki rekabetin artmasına neden oluyor.

SAKATLIK DENEYİMİNE YOLCULUK

Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Immobile, 10 gol ve 3 asistle gol krallığına liderlik ediyordu, ancak sakatlık durumu onun performansını olumsuz etkiledi. “Sakatlık beni yavaşlattı, fiziksel ve zihinsel bir düşüş yaşadım,” ifadelerini kullandı. Bu durum, onun futbol hayatında bir dönüm noktası oldu.