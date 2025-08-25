Ciro Immobile İlk Maçında Sakatlandı

TRANSFER SONRASI ŞOK GELİŞME

Yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan Bologna’ya geçen Ciro Immobile, Serie A’daki ilk maçında beklenmedik bir sakatlık yaşadı. Roma karşısında ilk 11’de yer alan Immobile, maçın 30. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etti.

SAKATLIĞIN SEBEBİ AÇIKLANDI

Sky Sport’un haberine göre, Ciro Immobile’nin yapılan tetkiklerinde femoral rektus lezyonu tespit edildi. Bu sakatlığın ardından tecrübeli oyuncunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildiriliyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bologna’ya transfer olmadan önce geçen sezon Beşiktaş’ta oynayan 36 yaşındaki deneyimli golcü, siyah-beyazlı ekipte toplam 41 maçta 19 gol atıp 4 asist yaptı.