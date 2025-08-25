Ciro Immobile İlk Maçında Sakatlandı

BEŞİKTAŞ’TAN BOLOGNA’YA TRANSFER OLDU
Yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan Bologna’ya geçen Ciro Immobile, Serie A’daki ilk karşılaşmasında büyük bir şok yaşıyor. Roma ile oynanan maçın 30. dakikasında sakatlanan Immobile, mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.
SAKATLIĞI ARAŞTIRILDI
Sky Sport’un haberine göre, Ciro Immobile’nin yapılan tetkiklerinde femoral rektus lezyonu belirlenmiş. Bu durum, Immobile’nin yaklaşık 8 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor.
BEŞİKTAŞ’DA BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRMİŞTİ
Bologna’ya transfer olmadan önce 36 yaşındaki deneyimli golcü, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 41 maçta 19 gol atmış ve 4 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergilemişti.