Citi, Ereğli İçin Hedef Fiyatı Yükseltti

CİTİ’NİN TAHMİNLERİ YENİLENDİ

Citi, 2024 yılı için gerçekleştirdiği değerlendirmede, “Tahminlerimizi 2024 yılı sonuçları, en son emtia fiyatları ve 2025 yılı için güncellenmiş beklentiler ile güncelliyoruz. Net borç tahminlerimizdeki düşüşle birlikte 25/26/27 için hisse başına kar tahminlerimiz %18/%5/%3 oranında arttı” şeklinde açıklama yaptı.

Citi, “Erdeir’in ihracat hacmi için Avrupa’daki çelik fiyatlarındaki son artıştan faydalanabileceğini düşünüyoruz” dedi. Ayrıca, Türkiye’deki çelik fiyatlarının iyileşen talep ve arz temellerini yansıtması gerektiğine dikkat çekti.

YATIRIM HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİ

Citi, “Yatırım harcamalarının 2025 yılında daha yüksek seviyelerde kalması muhtemel olsa da, şirketin son iki çeyrekte gerçekleştirdiği sermaye optimizasyonunun net borç pozisyonunu bir miktar sabit tutmaya yardımcı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.