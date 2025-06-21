Citroen 60 Bin Lira İndirim Yaptı!

OTOMOBİL PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Merhaba hız tutkunları, konfor avcıları ve fırsat kollayan zeki sürücüler! Otomobil piyasası, ÖTV zammı, enflasyon, kur farkı ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla adeta bir yarış pistine dönmüşken, Citroen’in Haziran 2025 nakit indirimleri depar attırıyor. Fransız devi, cüzdanınızı ısıtan ve kalbinizi hızlandıran kampanyalarla karşınızda. Elektrikli C3’ten minik dev Ami’ye, aile dostu Berlingo’ya kadar her modelde 40.000 TL’ye varan indirimler bulunuyor! Temmuz’a 9 gün kala, bu fırsatları kaçırmamak için gaz pedalına basma zamanı.

ÖTV DEĞİŞİKLİKLERİ YOLDA

AK Parti’nin ÖTV hamlesi yaklaşırken, yeni kanun teklifine göre, ÖTV oranları motor hacmi, batarya kapasitesi ya da menzil durumuna göre anında değişebiliyor. Hibrit araçlarda ÖTV %80 iken, %130 olanlarda bu oran %150’ye, pickup’larda ise %4-15’ten %50’ye kadar çıkacak. Üstelik, enflasyon, kredi faizleri ve İsrail-İran geriliminin petrol fiyatlarına olası etkisi, araç almayı bir macera haline getiriyor. Ancak korkmayın! Citroen’in nakit indirimleri, bu kaos ortamında yüzünüzü güldürecek bir süper kahraman gibi.

FIRSATLARI KAÇIRMAYIN

Hadi, kemerleri bağlayın ve bu cüzdan dostu indirimlere yakından bakalım!