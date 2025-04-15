Çizimen Ve Osimhen Reklamda Birleşti

OSIMHEN’İN YENİ REKLAM FİLMİ

Dünyaca tanınan futbolcu Victor Osimhen, Ülker’in ikonik markalarından biri olan Çizi’nin yeni reklam filminde başrol üstlendi. Bu reklamda, Ülker Çizi’nin reklam yüzü olarak bilinen ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip Ömer Başdoğan, nam-ı diğer “naletbebe”, yarattığı süper kahraman Çizimen ile futbolun parlayan yıldızı Osimhen’i aynı sahada buluşturdu. Reklam çekimleri sırasında Victor Osimhen, attığı birbirinden güzel gollerle dikkat çekerken, özellikle röveşatasıyla göz doldurdu. Çizimen ve Osimhen’in yer aldığı reklam filminin yanı sıra, ikili birçok eğlenceli sosyal medya içeriklerinde de bir araya gelecek.

FUTBOL VE ATISHTIRMALIKLAR İNSANLARI MUTLU EDİYOR

Futbol kariyeri boyunca tüm taraftarlarının sevgisini hissettiğini ifade eden Victor Osimhen, “Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok önemli bir spor ve insanları mutlu eden bir yanı var. Aynı atıştırmalıklarda olduğu gibi. Çizi de yendiğinde insanların açlığını yatıştırıp onları mutlu ediyor. Ülker’den bu eğlenceli teklif geldiğinde ‘Neden olmasın’ demiştim. Şimdi ise bu reklamda benim gibi maske takan ve insanları mutlu eden Çizimen ile bir arada olduğum için çok mutluyum.” dedi.

MARKA YAKLAŞIMI VE REKLAMIN EĞLENCELİĞİ

Ülker’in sporla ilgili bir marka olduğunu vurgulayan Ülker CMO’su Mustafa Kabakçı, “Markalarımızla sporu bir arada konumlamayı seviyoruz. Türkiye’de ‘Atıştır, açlığını yatıştır!’ mesajıyla akıllarda yer eden Çizi’nin reklam filmlerinde futbolu kullanıyoruz. Ülker Çizi’nin son kampanyası için yarattığımız Çizimen isimli süper kahraman karakteri oldukça sevildi. O sebeple biz de Çizimen’i futbolun çok sevilen bir ismiyle bir araya getirmeyi düşündük. Çizimen ve Osimhen’in birlikteliği çok eğlenceli bir reklam filmi ortaya çıkardı. Markalarımızla sporu bir araya getirmeye devam edeceğiz.” şeklinde sözlerine devam etti.