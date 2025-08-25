‘Çoban İle Tarla Sahibi Tartıştı’

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Akşam saatlerinde kırsal Hamedan Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çobanlık yapan Mahmut Osman, hayvanlarını otlattığı esnada tarla sahibi Mehmet Gülümser ile oğlu Abdulkadir Gülümser arasında bir tartışma çıktı. Bu tartışma hızla kavgaya dönüştü ve yaşanan arbede sırasında Mahmut Osman tabanca ile vuruluyor.

YARALANAN ÇOBAN HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde yere yığılan Mahmut Osman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Acil serviste tedavi altına alınan Osman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybediyor. Olayın ardından mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma, baba ve oğlunu tarladan kaçmaya çalıştıkları sırada yakalıyor ve gözaltına alıyor.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Osman’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.