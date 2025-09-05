Gündem

Çobanisa’da Şap Hastalığı Tespit Edildi

Çobanisa Mahallesi’nde şap hastalığı tespit edildi. Bu nedenle Kuyucak ve Nazilli’ye bağlı toplamda 27 mahalle karantinaya alındı ve hayvanların giriş-çıkışı yasaklandı. Kuyucak İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “İlçemiz Çobanisa Mahallesi’nde Şap hastalığı çıkmış olup, hastalıkla mücadele kapsamında Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve Merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların giriş-çıkışı yasaklanmıştır.”

Ayrıca, “Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanacaktır.” diyen ilgili yetkililer, yetiştiricilere ve hayvan alım-satımı yapan vatandaşlara bu durumu duyurdu. Karantina uygulaması, son hasta hayvanın iyileşmesinin ardından 30 gün içerisinde kaldırılacak.

