Çobanisa’da Şap Hastalığı Tespit Edildi

ŞAP HASTALIĞI GÖRÜLDÜ

Çobanisa Mahallesi’nde şap hastalığı tespit edildi. Bu durum, Kuyucak ve Nazilli’ye bağlı toplam 27 mahallede karantinaya alınmasına neden oldu ve hayvan giriş-çıkışı yasaklandı. Kuyucak İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz Çobanisa Mahallesi’nde Şap hastalığı çıkmış olup, hastalıkla mücadele kapsamında Çobanisa, Çamdibi, Karapınar, Başaran, Azizabat, Horsunlu, İğdecik, Pamukören, Yöre, Pamucak, Kayran, Beşeylül ve Merkez mahallelerinde sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanların giriş-çıkışı yasaklanmıştır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereği yasal işlem uygulanacaktır. Yetiştiricilerimize ve hayvan alım-satımı yapan vatandaşlara duyurulur” denildi.

KARANTİNA UYGULAMASI

Uygulanan karantina, son hasta hayvan iyileştikten sonraki 30 gün boyunca devam edecek. Bu süreç zarfında, bölgedeki hayvan yetiştiricilerinin dikkatli olması ve yasağalanan giriş-çıkışı kesinlikle dikkate alması gerekecek.