Coca-Cola, Costa’yı satmayı düşünüyor

İNGİLTERE’NİN KAHVE ZİNCİRİ SATILABİLİR

Costa Coffee, İngiltere’nin en büyük kahve zinciri olarak biliniyor, ancak onu elinde tutan Coca-Cola, markayı portföyünden çıkarmak adına indirimli bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Coca-Cola, 2019 yılında Whitbread’den Premier Inn’in sahibi olduğu Costa’yı 3,9 milyar pound (5.2 milyar dolar) gibi bir bedelle satın almıştı. Ancak, Costa’nın performansı beklentilerin altında kalıyor. 2024 yılı boyunca kahve satışlarının her çeyrekte geri gideceği tahmin ediliyor ve Coca-Cola, yıllık raporlarında Costa’yı “zayıf performans gösteren” bir marka olarak nitelendiriyor.

POTANSİYEL ALICILARLA GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Sky News’in haberine göre, satış görüşmeleri için “küçük sayıda” potansiyel alıcıyla irtibat halinde olundu. Costa’nın olası satış fiyatının yalnızca 2 milyar pound (2.7 milyar dolar) civarında olabileceği belirtilmekte. Coca-Cola, bu süreçte Lazard yatırım bankasını Costa için alıcı ilgisini değerlendirmek ve olası seçenekleri araştırmak üzere görevlendirdi. Costa, dünya çapında 50 ülkede faaliyet gösteriyor.

TEKLİFLERİN GELMESİ BEKLENİYOR

Görüşmelerin sonbahara doğru teklifler alması bekleniyor. Ancak, belirtilen kaynaklar Coca-Cola’nın satıştan vazgeçmeyi de değerlendirebileceğini aktarıyor. Coca-Cola, hızla büyüyen kahve pazarına giriş yapmak için Costa’yı satın almıştı. O dönem ABD devinin kahve sektöründe bir varlığı bulunmuyordu. Şirket, İngiltere’de 2.400, yurt dışında 1.400 mağazaya ve 8.000 Costa Express self-servis makinesine sahip bu markayı cazip bulmuştu. Ne var ki, Covid-19 pandemisi, artan gıda ve içecek fiyatları ve İngiltere’de kahve talebindeki düşüş, zincirin kapanmalarına yol açtı. Şu anda Costa’nın İngiltere ve İrlanda’da 2.700, yurt dışında ise 1.300 mağazası bulunuyor. 12.000 self-servis makinesi ise işletmenin en karlı kısmını oluşturuyor.

TARİHİ GEÇMİŞ VE YATIRIMCI BASKISI

Costa, 1971 yılında İtalya kökenli kardeşler Sergio ve Bruno Costa tarafından kurulmuştu. Whitbread, 1995’te bu markayı 19 mağazaya sahipken kardeşlerden 19 milyon pound karşılığında satın aldı. 2018 yılında ABD’li yatırımcılar Elliott Advisors ve Sachem Head, Whitbread’dan Costa’yı ayrı bir şirket olarak satması için baskı yaptı.

COCA-COLA’NIN KAYIPLARI VE MALİ ZORLUKLARI

Coca-Cola CEO’su James Quincey, yapılan satın alma sırasında “büyük değer yaratma fırsatları” olduğundan bahsetmişti. Ancak, şirket, Costa mağazalarından toplamda 23 milyon pound (31.1 milyar dolar) zarar etti. Ayrıca, kahve çekirdeği fiyatlarının Aralık ayında 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, satışları olumsuz etkiledi.