Coca-Cola, Costa’yı satmayı düşünüyor

İngiltere’nin en büyük kahve zinciri Costa Coffee, sahibi Coca-Cola tarafından satılma ihtimali taşıyor. Amerikan içecek devi, Britanya’daki bu kahve markasını portföyünden çıkarmak için indirimli bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Coca-Cola, 2019 yılında Costa’yı 3,9 milyar pounda (5.2 milyar dolar) satın almıştı fakat zincirin performansı beklenenin altında kalıyor.

POTANSİYEL ALICILARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sky News’in haberine göre, satış görüşmeleri için “küçük sayıda” potansiyel alıcı ile temas kuruldu. Markanın olası satış fiyatının yalnızca 2 milyar pound (2.7 milyar dolar) olabileceği bildirildi. Coca-Cola, Costa için alıcı ilgisini değerlendirmek ve olası seçenekleri araştırmak amacıyla Lazard yatırım bankasını görevlendirdi. Costa, dünyada 50 ülkede faaliyet gösteriyor.

TEKLİFLER SONBAHARDA BEKLENİYOR

Görüşmelere sonbahar başında teklifler gelmesi öngörülüyor. Ancak bazı kaynaklar, Coca-Cola’nın satıştan vazgeçme olasılığının da bulunduğunu aktarıyor. Coca-Cola, hızla büyüyen kahve pazarına girmek için Costa’yı satın almıştı. Şirket o dönemde İngiltere’de 2.400, yurt dışında ise 1.400 ve ayrıca 8.000 Costa Express self-servis makinesi bulunan bu zinciri cazip bulmuştu. Fakat Covid-19 pandemisi, artan gıda ve içecek fiyatları ile İngiltere’deki kahve talebindeki düşüş zincirin kapanmalarına sebep oldu. Şu anda Costa’nın İngiltere ve İrlanda’da 2.700, yurt dışında ise 1.300 mağazası bulunuyor. 12.000 self-servis makinesi ise işin en karlı kısmını oluşturuyor.

KÖKLÜ GEÇMİŞ VE YATIRIMCILARIN BASKISI

Costa, 1971 yılında İtalyan kardeşler Sergio ve Bruno Costa tarafından kuruldu. 1995 yılında, o zamanlar 19 mağazaya sahip olan Whitbread, Costa’yı kardeşlerden 19 milyon pounda satın aldı. 2018’de ABD’li yatırımcılar Elliott Advisors ve Sachem Head, Whitbread üzerinde Costa’nın ayrı bir şirket olarak satılması için baskı yapmıştı.

COCA-COLA’NIN KAYIPLARI VE MALİ ZORLUKLARI

Coca-Cola CEO’su James Quincey, satın alma sırasında “büyük değer yaratma fırsatları”ndan bahsetmişti. Ancak şirket, Costa mağazalarından 23 milyon pound (31.1 milyar dolar) zarar etti. Kahve çekirdeği fiyatlarının Aralık ayında 50 yılın en yüksek seviyesine çıkması, satışları olumsuz yönde etkiledi.