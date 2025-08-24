Coca-Cola, Costa’yı satmayı düşünüyor

COSTA COFFEE SATIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

İngiltere’nin önde gelen kahve zincirlerinden Costa Coffee, sahibi Coca-Cola tarafından satılma sürecine girdi. Coca-Cola, Britanya’daki kahve markasını portföyünden çıkarmak için uygun koşullar üzerinde çalışıyor. 2019 yılında Whitbread’den Premier Inn’in sahibi olduğu Costa’yı 3,9 milyar pound (5.2 milyar dolar) karşılığında edinmişti. Fakat, zincirin performansı beklenilen seviyenin altında kaldı. 2024 yılı içinde kahve satışları her çeyrekte düşüş gösterirken, Coca-Cola Costa’yı yıllık sonuçlarda “zayıf performans gösteren” bir marka olarak sınıflandırdı.

Sky News’in aktardığına göre, satış görüşmeleri için “küçük sayıda” potansiyel alıcıyla iletişim kuruldu. Markanın satış fiyatının yalnızca 2 milyar pound (2,7 milyar dolar) seviyelerine inebileceği söyleniyor. Coca-Cola, Lazard yatırım bankasını Costa’ya olan alıcı ilgisini değerlendirmek ve muhtemel seçenekleri araştırmak üzere görevlendirdi. Costa, 50 farklı ülkede faaliyet gösteriyor.

TEKLİFLER SONBAHARDA BEKLENİYOR

Görüşmelere sonbaharın başlangıcında teklifler gelmesi öngörülüyor. Fakat kaynaklardan gelen bilgilere göre, Coca-Cola’nın satıştan vazgeçme ihtimali de mevcut. Coca-Cola, hızla büyüyen kahve pazarına dahil olmak amacıyla Costa’yı satın almıştı; o dönemde ABD devinin kahve sektöründe herhangi bir varlığı yoktu. Şirket, İngiltere’de 2.400, yurt dışında ise 1.400 mağazanın yanı sıra 8.000 Costa Express self-servis makinesiyle zinciri cazip bulmuştu. Ancak Covid-19 pandemisi, artan gıda ve içecek fiyatları ile İngiltere’deki kahve talebindeki düşüş, zincirin kapanmalara gitmesine sebep oldu. Şu anda Costa’nın İngiltere ve İrlanda’da 2.700, yurt dışında 1.300 mağazası bulunuyor. 12.000 self-servis makinesi, işin en karlı kısmını oluşturuyor.

KÖKLÜ GEÇMİŞ VE YATIRIMCI BASKISI

Costa, 1971 yılında İtalyan kardeşler Sergio ve Bruno Costa tarafından kuruldu. Whitbread, 1995’te 19 mağazaya sahipken, Costa’yı kardeşlerden 19 milyon pound karşılığında satın aldı. 2018 yılında ABD’li yatırımcılar Elliott Advisors ve Sachem Head, Whitbread üzerine Costa’yı ayrı bir şirket olarak satması için baskı yaptı.

COCA-COLA ÜZERİNDEKİ MALİ BASKILAR

Satın alma döneminde Coca-Cola CEO’su James Quincey, “büyük değer yaratma fırsatları” olduğunu belirtmişti. Fakat şirket, Costa mağazalarından 23 milyon (31.1 milyar dolar) pound kadar zarar elde etti. Kahve çekirdeği fiyatlarının Aralık ayında 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, satışları olumsuz etkiledi.