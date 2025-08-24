Coca-Cola, Costa’yı satmayı düşünüyor

İNGİLTERE’DE CİDDİ SATIŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

İngiltere’nin önde gelen kahve zinciri Costa Coffee, sahibi Coca-Cola tarafından satılma aşamasına gelebilir. Coca-Cola, Britanya’daki bu kahve markasını portföyünden çıkarmak için indirimli bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Coca-Cola, 2019’da Whitbread’den satın aldığı Costa’yı 3,9 milyar pound (5.2 milyar dolar) değerle almıştı. Ancak, zincirin performansı beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. 2024 yılı boyunca kahve satışlarında her çeyrekte bir azalma yaşanıyor ve Coca-Cola, Costa’yı yıllık sonuçlarında “zayıf performans gösteren” bir marka olarak nitelendiriyor.

POTANSİYEL ALICILARLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky News’in haberine göre, satış görüşmeleri için yalnızca “küçük sayıda” potansiyel alıcıyla iletişim kuruldu. Markanın olası satış fiyatının sadece 2 milyar pound (2.7 milyar dolar) olabileceği ifade ediliyor. Coca-Cola, Costa için alıcı ilgisini değerlendirmek ve alternatifleri araştırmak amacıyla Lazard yatırım bankasını görevlendirdi. Costa, dünya genelinde 50 ülkede faaliyet gösteriyor.

TEKLİFLERİN GELMESİ BEKLENİYOR

Görüşmelere sonbahar başında teklifler gelmesi öngörülüyor. Ancak kaynaklar, Coca-Cola’nın satıştan vazgeçme olasılığının da bulunduğunu aktarıyor. Coca-Cola, hızla büyüyen kahve pazarına giriş amacıyla Costa’yı satın almıştı; bu dönemde ABD devinin kahve sektöründe herhangi bir varlığı bulunmuyordu. Şirket, 2.400 mağaza ile İngiltere’de ve 1.400 mağaza ile yurt dışında, ayrıca 8.000 Costa Express self-servis makinesi bulunan zinciri cazip bulmuştu. Ancak, Covid-19 pandemisi, artan gıda ve içecek fiyatları ile İngiltere’deki kahve talebindeki düşüş, zincirde kapanmalara neden oldu. Şu anda Costa’nın İngiltere ve İrlanda’da 2.700, yurt dışında ise 1.300 mağazası var. 12.000 self-servis makinesi ise işin en karlı bölümünü oluşturuyor.

KÖKLÜ TARİH VE YATIRIMCI BASINCININ ETKİSİ

Costa, 1971 yılında İtalyan kardeşler Sergio ve Bruno Costa tarafından kuruldu. Whitbread, 1995 yılında 19 mağazaya sahipken Costa’yı 19 milyon pound’luk bir bedelle satın aldı. 2018’de Amerikan yatırımcılar Elliott Advisors ve Sachem Head, Whitbread üzerinde Costa’yı ayrı bir şirket olarak satması için baskı kurdu.

COCA-COLA’NIN MALİ ZORLUKLARI

Coca-Cola CEO’su James Quincey, Costa’yı satın alma sürecinde “büyük değer yaratma fırsatları” olduğunu belirtmişti. Ancak, şirket Costa mağazalarından 23 milyon (31.1 milyar dolar) pound zarar etti. Kahve çekirdeği fiyatlarının Aralık ayında 50 yılın en yüksek seviyesine çıkması da satışları olumsuz şekilde etkiledi.