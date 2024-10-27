Çocuğun Ayağını Ezen Sürücü Aranıyor

KAZA SEBEBİYLE YARALANMA OLDU

Kaza, sabah saat 11.00 sularında Akhisar Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde gerçekleşti. Marketin önüne BT 6006 BX plakalı cipini park eden Kurban A., alışveriş yapmak amacıyla markete girdi. Bu sırada marketten çıkan Ali Eymen Ö. ve arkadaşları cipin ön kısmında kaldırıma oturdu. Alışverişini bitirip cipe geri dönen sürücü, çocukları göremeyerek gaza bastı.

CİPİN ALTINDA KALDI

Cipin ön sağ tekerleği, Ali Eymen Ö.’nün ayağının üstünden geçti ve bu durum onu yaraladı. Kazanın farkında olmayan sürücü, yoluna devam ederken, olayı görenlerin ihbarıyla birlikte polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve polis, sürücüyü ifadesine başvurmak üzere arıyor.