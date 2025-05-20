Çocuğun Bacağına Demir Saplandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan üç katlı bir apartmanın bahçesinde oynayan Asaf O., duvardan atlamak istediği sırada sağ bacağına korkuluk demiri saplandı. Asaf O.’nun çığlıklarını duyan çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ulaştı. İtfaiye ekibi, çocuğun bacağına saplanan demiri yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma sonucu keserek çıkardı. Asaf O., bacağındaki demirle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye ulaştıktan sonra demirin çıkarılması için ameliyata alınan Asaf O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.