Çocuğun İfadesi Cinayeti Aydınlattı

OLAYIN GÜNÜ VE YERİ

Aydın’da bir kişi, eşini otomobilde öldürüp olayı bir kaza gibi göstermeye çalıştı. Cinayet, 6 yaşındaki çocuklarının verdiği ifade ile aydınlık kazandı. Olay, 21 Aralık saat 20.00 civarında Aydın-İzmir karayolu Selatin Tüneli yakınlarında gerçekleşti. Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ve 6 yaşındaki çocukları D.B. yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Derya Buçan, otopsi işlemleri sonrasında morgdan alınıp yakınlarına teslim edildi ve defnedildi. Rıdvan Buçan ile oğlu tedavilerinin ardından taburcu oldu.

ÇOCUĞUNUN İFADESİYLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan bir tartışmanın ardından silah sesi duyduğunu aktardı. Çocuk, babasının bu sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ve sonrasında kaza yaptıklarını dile getirdi. D.B.’nin ifadesinin ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Rıdvan Buçan’ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan’ın başına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CİNAYETİ KAZA GİBİ GÖSTERME PLANI

Rıdvan Buçan’ın otomobil ile seyir halindeyken eşini silahla başından vurduğu, ardından olayı kaza gibi göstermek üzere bariyere çarptığı belirlendi. Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Rıdvan Buçan, 30 Aralık’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.