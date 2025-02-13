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Çocuk Ağlayarak İstediği Balığa Kavuştu

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ÇOCUĞUN BALIK İSTEĞİ

Zara ilçesinde bir pazar alışverişi sırasında, balık satın alan bir kadın ve çocuğun arasında ilginç bir durum yaşandı. Küçük çocuk, tezgah üzerindeki büyük balığı istedi. Annesinin ve esnafın çocuğu ikna etmeye çalışmasına rağmen çocuk, büyük balığı almak için ısrarcı oldu ve ağlayarak istedi.

BALIK HEDEFİNE ULAŞTI

Sonunda, çocuğun isteğine kayıtsız kalamayan balık tezgahının sahibi Hasan Yücel, “Çocuğun annesi balık almaya geldi. Yarım kilo balık istedi. Çocuk da büyük balık istedi. Annesi almayacağını söyledi. Çocuk ağlayarak ısrar edince büyük balığı verdim” dedi. Çocuğun hediye edilen balığı kollarına alarak uzaklaştığı anlar, sosyal medyada geniş bir ilgi gördü.

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