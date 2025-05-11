Çocuk Olanların Kredi Borcu Silinecek

FAİZSİZ KREDİDE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Bebek bekleyen çiftlere müjdeli bir haber geliyor. Genç çiftlere sunulan faizsiz kredi üzerine yeni düzenlemeler planlanıyor. Evlilik kredisi için yapılan yeni düzenlemeye göre, çocuk sahibi olan çiftlerin kredi borçları silinecek ya da azaltılacak.

KREDİ BORCU ÇOCUK YARDIMINA SAYILACAK

Evlilik kredisi kullanan gençlerin, çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçları, çocuk yardımı olarak değerlendirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençler için yeni destek modelleri üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. “Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir.” ifadelerini kullanıyor.

EVLİLİK KREDİSİNE DAİR BİLGİLER

Evlilik kredisi, yeni evlenecek çiftlerin düğün, balayı, çeyiz veya ev eşyası gibi masraflarını karşılamak amacıyla bankalar ya da finans kuruluşları tarafından sağlanan bir ihtiyaç kredisidir. Bu kredi genellikle düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle sunuluyor. Başvuru için gelir belgesi, kimlik ve bazen evlilik cüzdanı gibi belgeler gerekiyor. Kredi miktarı ve vadesi ise çiftlerin gelir düzeyine ve bankanın politikalarına bağlı olarak değişiyor.

BAKANLIK YENİ DESTEKLER SUNUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi sağlanıyor. Bu kredi, 48 ay vade ile ve 2 yıl geri ödemesiz olarak sunulmakta. Projenin amacı, ekonomik, psikolojik ve sosyal desteklerle evliliklerin sağlam temeller üzerine oturmasını sağlamak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları arasında 18-29 yaş aralığında olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek yer alıyor. Ayrıca son 6 ay içinde çiftlerin toplam gelir ortalamasının 2 asgari ücreti aşmaması, resmi nikah tarihine 2-6 ay kalması ve bakanlığın evlilik öncesi/sonrası eğitim danışmanlık hizmetlerine katılma taahhüdü bulunmakta. Başvurular, resmi site veya e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.