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Çocuklar Boğularak Hayatını Kaybetti

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KOCAKAYMAK ARAŞTIRMALARI SONRASINDA GÖRÜLDÜ

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün öğleden sonra, 112 ekiplerine denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisi ulaştı. Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi ekipleri ve dalgıçlar gönderildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCUNDA CENAZELER BULUNDU

Ekiplerin karadan ve denizden başlattığı arama çalışmaları sonucunda, iki çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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