“Çocuklar Dahil Herkes Öldürülmeli”

GAZZE’DE KATLİAM DEVAM EDİYOR

Gazze’deki katliam durmuyor. Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, dünyanın dört bir yanından insanlar bu katliamın son bulması için protestolar düzenliyor. Ancak, İsrail’in destekçilerinin sayısı da göz ardı edilecek gibi değil. Bu destekçilerin arasında bazı İsrailli siyasiler ön planda yer alıyor.

ÇOCUKLARI HEDEF GÖSTEREN SKANDAL AÇIKLAMALAR

İsrail Knesset üyesi Michal Waldiger, Gazze’deki Filistinli çocukların öldürülmesi yönünde insanlık dışı bir çağrı yaparak uluslararası kamuoyunda büyük bir tepki topladı. Aşırı sağcı Ulusal Dini Parti-Dini Siyonizm milletvekili olan Waldiger, Knesset’te Filistinli çocukların öldürülmesi için çağrıda bulunarak gündemi sarstı.

TÜM DÜNYADA ÖFKE YARATTI

Knesset’te, Waldiger ile Arap milletvekili Ahmad Tibi arasında sert bir tartışma yaşandı. Ahmad Tibi, Gazze’de çocukların öldürülmesini kınayan bir konuşma yapınca, Waldiger, bu sözlere yanıt vererek şok etti. Waldiger’in ifadeleri, dünya genelinde büyük bir öfke dalgasını tetikledi.

İNSANLIK DIŞI GÖRÜŞLERİYLE TEPKİ ALDI

Waldiger, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ‘yeterli olmadığını’ ve ‘daha sert bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini’ savundu. “Gazze’de masum kimse yok. 7 Ekim’de neler olduğunu gördük. Onlar Naziler. İsrail Devleti’ne zarar vermek isteyen herkes öldürülmeli. Oğlumun da önüne çıkan ve İsrail Devleti’ne zarar vermek isteyen herkesi, çocuklar dahil, öldüreceğini umuyorum,” dedi. Hamas’ın kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını öne süren Waldiger, bu tür durumlarda ‘başka bir seçeneğin kalmadığını’ iddia ederek sözlerini savunmaya çalıştı.