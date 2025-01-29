Çocukların Bağışıklığını Güçlendirecek 10 Öneri

ENFEKSİYON YAYILIMINA DİKKAT

Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Sapmaz Deniz, “Kış aylarında enfeksiyonların yaygınlaşmasında soğuk havadan ziyade; kapalı ve kalabalık mekanlarda uzun zaman geçirilmesi ve öksürük, hapşırık ya da konuşma esnasında ortama yayılan damlacıklarla virüslerin yüksek bulaş özelliği etkili oluyor. Bu nedenle çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi kritik önem taşıyor” diyor. Ebeveynler, çocuklarının bağışıklığının güçlenmesi adına arkadaş çevresi ve internetten öğrendikleriyle düzensiz bir şekilde, doktora danışmadan vitamin-mineral takviyeleri vermekte önemli bir hata yapabiliyor. Dr. Deniz, “Özellikle son dönemde, sosyal medyanın da etkisiyle hekime danışılmadan ve gerekli tetkikler yaptırılmadan çocuklara vitamin ve mineral takviyeleri verildiğini görüyoruz. Oysa gerekli testler yaptırılmadan, çocuğun ihtiyaçları tespit edilmeden verilen bu takviyeler büyük risk oluşturmaktadır” diyerek ebeveynlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

DİŞ SAĞLIĞINA ÖNEM VERİN

Diş çürükleri ve ağız enfeksiyonları, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle çocuklara düzenli diş fırçalama alışkanlığını kazandırın ve diş hekimi kontrollerini ihmal etmeyin. 8 yaşın altındaki çocuklar için, dişlerini fırçaladıktan sonra özellikle arka dişlerin ve dişlerin arka yüzeyinin tekrar fırçalanması önem taşıyor. Ayrıca bağışıklığının güçlü olması için aşı takvimine uygun olarak tüm aşılarının yapıldığından emin olun. Grip aşısı sayesinde kış aylarında sık görülen influenza enfeksiyonundan çocuklarınızı koruyabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini desteklemek ve vitamin-mineral eksikliği olup olmadığını tespit etmek için düzenli sağlık kontrollerine önem verin. Dr. Serap Sapmaz Deniz, “Son yıllarda çok sık tüketilen fast food ürünleri, yüksek miktarda şeker, tuz ve katkı maddeleri içerir. Bu maddeler tat duyusunda bağımlılık yapıcı özellikler taşıdığı gibi, bağışıklık sistemini zayıflatır. Ayrıca obezite, insülin direnci gibi kronik sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle mutlaka evde tencere yemekleri hazırlayın” şeklinde uyarıyor.

OMEGA 3 İÇERİKLİ GIDALAR

Güçlü bir bağışıklık sistemi için omega 3 içeriği yüksek besinler yedirmek gerekli. Haftada iki kez balık tüketmeleri hem zihinsel gelişim hem de kalp damar sağlığı için önemli. Ceviz, yumurta, et, ıspanak, brüksel lahanası ve semizotu gibi sebzeler de omega-3 içeriğine sahip olduğundan, bu besinleri çocuklara yedirmeyi alışkanlık haline getirin.

UYKU DÜZENİNE ÖZEN GÖSTERİN

Uyku, çocukların bağışıklık sistemi hücrelerinin yenilendiği, enerji depolandığı ve vücutlarının iyileştiği bir süreç. Okul öncesi çocukların 10-13 saat, okul çağında 9-12 saat, ergenlik döneminde ise 8-10 saat uyumalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Uyku eksikliği, enfeksiyon riskini artırırken, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadele etme kapasitesini de azaltıyor.

FİZİKSEL AKTİVİTE ŞART

Güçlü bir bağışıklık sistemi için fiziksel aktivite şart. Düzenli egzersiz, bağışıklık hücrelerini aktif hale getirerek vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli kılıyor. Çocuklar için yüzme, basketbol ve futbol gibi sporların ideal olduğunu belirten Dr. Deniz, bisiklet sürme ve açık havada yürüyüş yapmanın da önemli olduğunu söylüyor.

EL YIKAMA ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRIN

El yıkama, enfeksiyonların önlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle çocuklarınıza mutlaka el yıkama alışkanlığını kazandırın; yemeklerden önce ve sonra, tuvaletten çıkınca ve dışarıdan geldiklerinde ellerini sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamayı öğretin. Ayrıca öksürme veya hapşırma anında ağzını elleriyle değil, dirseklerinin iç kısmıyla kapatmayı öğretin.

VİTAMİN TAKVİYELERİNE DİKKAT EDİN

Son dönemde vitamin ve mineral takviyelerinin kontrolsüz ve sık bir şekilde kullanıldığını, bunun ciddi tehlikelere yol açabildiğini vurgulayan Dr. Deniz, “Gıda takviyesi ürünlerinin çoğu Sağlık Bakanlığı onaylı olmayıp denetimsiz kullanılmaktadır. Çocuğun ihtiyacı belirlenmeden yüksek doz vitamine maruz kalması karaciğer ve böbrek sorunları gibi ciddi hastalıklara yol açabilir. Ayrıca ilaçların etkisini azaltabilmekte, havale eşiğini düşürebilmekte ve kanama bozukluğuna yatkınlık oluşturma gibi risklere yol açabilmektedir” diyor.

DENGELİ BESLENME UYGULAYIN

Çocukların mevsim sebzeleri ve meyveleri başta olmak üzere tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli bir şekilde tüketmeleri, gün içerisinde düzenli su içmeyi alışkanlık haline getirmeleri güçlü bir bağışıklık sistemi için büyük önem taşıyor. Dr. Serap Sapmaz Deniz, ayrıca tarhana, kefir, evde mayalanmış yoğurt, sarımsak ve soğan gibi probiyotik içeriği yüksek gıdaların bağırsak mikrobiyatası ve bağışıklık için büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyor.

DOĞAL KARISIMLARDAN YARARLANIN

Bağışıklık sistemini desteklemek için doğal karışımlardan da faydalanılabileceğini belirten Dr. Deniz, “Ihlamur çayı, tarçın kabuğu ve birkaç damla limonla hazırlayacağınız bir karışım solunum yollarını rahatlatabilir. Bir tatlı kaşığı bal ve rendelenmiş taze zencefil ile hazırlayacağınız karışım da bağışıklığını güçlendirmeye katkı sağlayabilir. Ancak zencefil-bal karışımı 1 yaş altındaki çocuklara verilmemelidir. Ayrıca alerjik bünyelerde reaksiyona neden olabileceği için ilk kez denendiğinde küçük miktarla başlanmalı ve reaksiyon açısından çocuk gözlenmelidir” şeklinde bilgilerini paylaşıyor.