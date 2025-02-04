Çocukların Hayalini Üniversiteliler Gerçekleştirdi

ÖĞRENCİLERDEN YARATICI PROJE

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün 3. sınıf öğrencileri, yarıyıl tatilinde ilkokul öğrencilerine hayallerindeki sınıfı oluşturdu. Proje sorumlusu Samet Aksoy, çocukların kalbine dokunan bir çalışma yapmak istediklerini belirterek, “Çocuklarla ilgili bir projem olsun, onların kalbine dokunan, mutluluğuna ortak olan bir proje olsun istedim. Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki arkadaşlarla sohbet ederken onlara projemden bahsettim. Onlar da çocuklarla ilgili resim çizelim ama onların istediği şeyler olsun dediler. Öğrenciler sınıfını hayal etti. Biz de duvarları onların hayalinde olduğu gibi resmetmeye başladık. Öğrencilerin hayal ettiği sınıfı arkadaşlarımızla birlikte oluşturduk.” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, öğrencilere iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi çerçevesinde sosyal sorumluluk projeleri hazırlamaları için ödev verdi. “Sanatın Minik Kahramanları: Renkli Hayaller Atölyesi Projesi”ni hazırlayan Samet Aksoy ile “Temiz Sınıf Temiz Gelecek Projesi”ni gerçekleştiren Cemalettin Beşir Demir ve Berkay İbiş, il merkezindeki Ali Fuat Darende İlkokulu 4/D sınıfının öğretmeni Nuri Mesut Tekmen ile bir araya geldi. Proje sorumluları, tatil öncesinde sınıfı ziyaret edip öğrencilerden hayallerindeki sınıfı çizmelerini istedi.

SINIFIN YENİLEME SÜRECİ

Yarıyıl tatilinde 8 öğrenci arkadaşı ile memleketlerine gitmek yerine sınıfı güzelleştiren proje sorumluları, sıralar, duvar ve zemin boyası yaptı. Duvara farklı renklerde ve şekillerle edebiyat, fen bilgisi, matematik ve spor köşeleri oluşturdu. Türkiye haritası hazırlayan öğrenciler, haritanın üzerine ülkelerde yetişen ürünlerin fotoğraflarını yerleştirirken, bazı ülkelerin başkent isimleri ve bayrakları da duvarda yer aldı.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından sınıfa gelen ilkokul öğrencileri, üniversiteliler tarafından gerçekleştirilen değişiklikleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Doç. Dr. Erol Tekin, öğrencilerin fikir ve hayallerini projeye dönüştürmelerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirtti. Tekin, “Arkadaşlarımız, yaptıkları projeler ile topluma hem örnek olmaya çalışıyorlar hem de geleceğimiz olan çocuklara rol model oluyorlar. Gençlerin fikir ve hayallerini bir projeye dönüştürmeleri açısından bu çalışmalar çok kıymetli,” ifadelerini kullandı.

PROJEDEN ALINTILAR

Samet Aksoy, “Çocukların mutluluğuna ortak olmak için bu projeyi gerçekleştirdik,” derken, Cemalettin Beşir Demir, “Bugün sınıflarını ilk kez gördüler. Çok heyecanlandılar, çok beğendiler. Onlar için de güzel bir örnek oldu,” şeklinde duygularını aktardı. Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencisi Aleyna Atalar, “Amacımız çocukların hayal dünyasını geliştirmek, sanatla iç içe büyümelerini sağlamak,” diye konuştu.

İlkokul öğrencilerinden Enes Eymen Tekin, “Sınıfımız çok değişmiş, çok güzel olmuş. Abi ablalarıma çok teşekkür ediyorum,” dedi. Diğer öğrenciler de sınıflarının rengarenk olduğuna ve projeden dolayı duydukları memnuniyete dikkat çekti.