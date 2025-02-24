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Çocukların Oyunu Büyük Yangına Neden Oldu

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YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Yangın, Derince ilçesindeki İbnisina Mahallesi Erikli Sokak’ta yer alan 4 katlı bir binanın en üst katında çıktı.

ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYNAMASI SONUCU

İddiaya göre, evdeki çocuklar ateşle oynarken perdeyi tutuşturdu. Bu durumu fark eden anne, çocuklarını evden çıkardı ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Bu esnada, anne ve diğer bina sakinleri, yanan eşyaları balkondan attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda yangını söndürdü.

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