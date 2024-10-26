“Çocuklarla Bayram Kutlama Hazırlığı”

CUMHURİYETİN 101. YILI HEYECANI

Gizem: Bu sene Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutlayacağız. Lorin, bayramlara olan sevgisiyle şimdiden heyecanla dolu. Sizin bayram kutlama rutininiz var mı?

GEÇEN YILIN COŞKUSU

Gülay: Geçen yıl, 100’üncü yılın coşkusunu oldukça güzel yaşamışız, etkinlikten etkinliğe koşmuştuk. Bu yıl, Bilge “Fener alayına katılacak mıyız” diye sürekli soru soruyor. Küçük yaşlarda, bayram ayrımı gözetmeksizin çocuklar özel günlerde çok mutlu oluyorlar. Onlar biraz büyüdüğünde, konuyla ilgili belgeseller izleyerek ve bu büyük bayramın anlamını anlamalarına yardımcı olarak zihinde derin bir iz kalmasını istiyorum. Tabii, Lorin yaşındayken kırmızı etek-beyaz gömlekle sahnede şiir okuduğumuz günler çok daha güzeldi.

ANİMASYON FİLMİ GELİYOR

Yeni nesil etkinlikler ve anma günleri, çocuklara Cumhuriyetimizin değerlerini aktarmak için önemli bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda, bir animasyon filmi bekliyor. Bu film, bayram ruhunu canlı tutmak ve genç nesillere aktarmak adına büyük bir adım olabilir.